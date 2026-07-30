थानपुर के युवक की पंजाब में संदिग्ध हालत में मौत
मीरगंज, संवाददाता। पंजाब में रह रहे थानपुर के युवक की मंगलवार की रात्रि में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रिश्तेदार शव लेकर घर पहुंचे। मां ने हत्या का आ
मीरगंज, संवाददाता। पंजाब में रह रहे थानपुर के युवक की मंगलवार रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रिश्तेदार शव लेकर घर पहुंचे। मां ने हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को बरेली भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मृतक का परिचय
फतेहगंज पश्चिमी थाने के गांव थानपुर निवासी भानू प्रताप (27) पुत्र पोशाकी लाल पंजाब के कपूरथला जिले के गांव साहनी पिंडी में पत्नी और बच्चों के साथ मजदूरी करते हैं। गांव में उनकी ससुराल के कुछ लोग काम करते हैं। मंगलवार रात्रि में भानूप्रताप की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। रिश्तेदारों ने थानपुर में उनकी मां को घटना की सूचना दी। बुधवार की सुबह करीब 11:00 बजे पंजाब से उनका शव लेकर रिश्तेदार थानपुर पहुंचे। मृतक को देखने को ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया मृतक के गले पर निशान हैं। मां ने हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को सूचना दी। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस पहुंच गई और शव पोस्टमार्टम को बरेली भेज दिया।
मां से हुई बातचीत
मां ने बताया मंगलवार रात में 9:30 बजे भानूप्रताप से फोन पर बात हुई थी। रात 11:00 बजे रिश्तेदारों ने उनकी हार्टअटैक से मौत होने की सूचना दी। मां ने बताया उनके बेटे के शरीर पर चोट के निशान हैं। उनके पिता पोशाकीलाल की 18 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया शव पोस्टमार्टम को भेजा है।
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