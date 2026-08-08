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संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, अंतिम संस्कार की तैयारी के वक्त पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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संतकबीरनगर जिले के भेड़ौरा पिकौरा गांव में एक महिला की संदेहास्पद मौत हो गई। महिला के परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तभी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चलेगा।

संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, अंतिम संस्कार की तैयारी के वक्त पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया
संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, अंतिम संस्कार की तैयारी के वक्त पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के भेड़ौरा पिकौरा गांव में शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भेड़ौरा पिकौरा गांव निवासी संगीता (36) पत्नी दिनेश की संदिग्ध परिस्थितियों में शनिवार को मौत हो गई। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात नंबर से पीआरवी को महिला के हत्या की सूचना दी गई। सूचना पर पीआरवी पुलिस टीम ने बेलहर थाने की पुलिस को सूचना दिया।

सूचना मिलते ही एसओ बेलहर मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। बेलहर थानाध्यक्ष का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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