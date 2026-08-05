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पारा में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, अस्पताल में शव छोड़ भागे ससुरालीजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- मायके पक्ष की ओर से पति और ससुरालीजनों के खिलाफ पारा थाने में दर्ज

पारा में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, अस्पताल में शव छोड़ भागे ससुरालीजन

पारा की तैय्यबा खातून (25) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। भाई का आरोप है कि ससुरालीजनों से तैय्यबा की तबियत खराब होने की सूचना पर जब वह सब राजाजीपुरम के आरएलबी अस्पताल पहुंचे तो वह मृत अवस्था में मिली। पति व ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं, मायके पक्ष की शिकायत पर पारा पुलिस ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। बलरामपुर उतरौला के राम नगरिया निवासी हबीबुर्रहमान के मुताबिक पिछले साल 22 फरवरी को बहन तैय्यबा का निकाह पारा के सलेमपुर पतौरा निवासी अब्दुल रहमान से हुआ था। भाई हबीबुर्रहमान का आरोप है कि शादी के बाद से ससुरालीज दहेज के लिए तैय्यबा को प्रताड़ित करने लगे थे। 12 अक्तूबर 2025 को अब्दुल और उसके परिजनों ने कारोबार के लिए भाई से आठ लाख रुपए लिए भी थे। आरोप है कि इसके बाद वह लोग और रुपए लाने का दबाव बनाते हुए तैय्यबा को प्रताड़ित करते थे। पीड़िता ने इसकी शिकायत मायके में परिजनों से भी की थी। परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत भी की थी। भविष्य में ऐसा न करने का वादा किया गया था। भाई का आरोप है कि इसके बावजूद ससुरालीजन के व्यवहार में कोई सुधार नहीं देखने को मिला。

पिटाई के बाद गला दबाकर हत्या का आरोप

हबीबुर्रहमान का आरोप है कि मंगलवार की शाम ससुर इसरारुल हक ने उन्हें कॉल करके यह सूचना दी थी कि तैय्यबा की तबियत खराब हो गई है। उसे राजाजीपुरम के रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही उन लोगों को बलरामपुर जिले से अस्पताल पहुंचने की बात कही थी। हबीबुर्रहमान मंगलवार देर रात दो बजे आरएलबी अस्पताल पहुंचे। उन्हें अस्पताल में तैय्यबा का शव मिला। आरोप है कि मौके पर पति व कोई ससुरालीजन मौजूद नहीं था। हबीबुर्रहमान ने पारा थाने में पति, ससुर के साथ ही सास फातमा, जेठ इजहारुल हक व सलमान, ननद के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। भाई का आरोप है कि तैय्यबा की पिटाई की गई है। उसके पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर पिटाई के निशान मौजूद थे। पिटाई के बाद तैय्यबा की गला दबाकर हत्या की गई है। पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टाया मामला खुदकुशी का लग रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तैय्बा की उम्र क्या थी?
तैय्बा खातून (25) वर्ष की थी।
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