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डिस्ट्रीब्यूटर की मौत मामले में पत्नी ने दिया आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में सॉफ्टवेयर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर मनीष कुमार सिस्का की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। उनकी पत्नी वर्षा ने पुलिस को बताया कि वह प्रशिक्षण के दौरान पति के कमरे में गई, जहाँ मनीष पंखे से लटके हुए मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डिस्ट्रीब्यूटर की मौत मामले में पत्नी ने दिया आवेदन

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सॉफ्टवेयर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर मनीष कुमार सिस्का की संदिग्ध स्थिति में मौत मामले में शनिवार को पत्नी वर्षा सिस्का ने नगर थाने में आवेदन दिया। इसमें उन्होंने पुलिस को बताया है कि घटना के दिन वह हमेशा की तरह आइसक्रीम और केक का प्रशिक्षण लेने गई थी। दोपहर दो बजे जब वह घर पहुंची तो पति मनीष अपने कमरे में लैपटॉप चला रहे थे। बोले एक कप चाय लेकर आओ। जब वे किचेन में गई और चाय बना कर देने के लिए कमरे में लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला।

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इसके बाद शक होने पर दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जाने पर देखा कि मनीष पंखे में फंदा बांध लटके हुए हैं। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वर्षा का कहना है कि मनीष बीते कुछ दिन से मानसिक रूप से परेशान चल रह रहे थे। इधर, नगर थानेदार जय प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज करने की कवायद की जा रही है। हर एक पहलू पर जांच कर मामले में जानकारी जुटाई जा रही है।

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