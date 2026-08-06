संदिग्ध स्थिति में एचएच की मौत
बेतिया के मनवापरसी सरकारी विद्यालय के एचएम अविनाश कुमार (32) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वे नरकटियागंज के रहने वाले थे और स्कूल जाते समय तबियत बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम किया गया है और मामला संदिग्ध माना जा रहा है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बेतिया। नरकटियागंज-रामनगर मुख्य मार्ग स्थित मनवापरसी सरकारी विद्यालय के एचएम अविनाश कुमार (32) की बुधवार की सुबह संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वे गौनाहा थाना क्षेत्र के मंगुराहा वार्ड-1 निवासी कृष्णा कुमार प्रसाद के पुत्र थे। वर्तमान में नरकटियागंज बाजार मे किराये के मकान में पत्नी मुस्कान कुमारी व पुत्र आयुष कुमार (5) के साथ रह रहे थे। घटना के बाद स्कूल के सारे शिक्षक स्तबध हैं। पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल है। शिकारपुर पुलिस ने शव को जीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार की सुबह नौ बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे।
तबियत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। शिकारपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद परिस्थिति में हुई मौत का है। मौत का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। शव का पोस्टमार्टम जीएमसीएच में कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तथा परिजनों की ओर से आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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