Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संदिग्ध स्थिति में एचएच की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
Follow us on Google News
share

बेतिया के मनवापरसी सरकारी विद्यालय के एचएम अविनाश कुमार (32) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वे नरकटियागंज के रहने वाले थे और स्कूल जाते समय तबियत बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम किया गया है और मामला संदिग्ध माना जा रहा है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संदिग्ध स्थिति में एचएच की मौत

बेतिया। नरकटियागंज-रामनगर मुख्य मार्ग स्थित मनवापरसी सरकारी विद्यालय के एचएम अविनाश कुमार (32) की बुधवार की सुबह संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वे गौनाहा थाना क्षेत्र के मंगुराहा वार्ड-1 निवासी कृष्णा कुमार प्रसाद के पुत्र थे। वर्तमान में नरकटियागंज बाजार मे किराये के मकान में पत्नी मुस्कान कुमारी व पुत्र आयुष कुमार (5) के साथ रह रहे थे। घटना के बाद स्कूल के सारे शिक्षक स्तबध हैं। पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल है। शिकारपुर पुलिस ने शव को जीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार की सुबह नौ बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: युवक ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, जांच

तबियत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। शिकारपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद परिस्थिति में हुई मौत का है। मौत का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। शव का पोस्टमार्टम जीएमसीएच में कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तथा परिजनों की ओर से आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।