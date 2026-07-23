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हवालात में चोरी के आरोपी की मौत, न्यायिक जांच शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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पलवल, अजित कुमार। चोरी के एक मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे युवक

हवालात में चोरी के आरोपी की मौत, न्यायिक जांच शुरू

पलवल, अजित कुमार। चोरी के एक मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे युवक सैफ की उटावड़ थाने की हवालात में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस हिरासत में उत्पीड़न का आरोप लगाया है और न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है।

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उटावड़ थाने की घटना

उटावड़ थाना क्षेत्र के गांव मलाई निवासी सैफ चोरी के एक मामले में पुलिस रिमांड पर था। गुरुवार को उसका शव थाना की हवालात के अंदर फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी दिनेश यादव सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पलवल भेज दिया गया।

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया

घटना की सूचना मिलते ही सैफ के गांव मलाई और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उटावड़ थाना पहुंच गए। हालात को देखते हुए थाना परिसर और आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। ग्रामीणों ने मौके पर पंचायत की और हवालात व थाना परिसर की सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग उठाई।

पंचायत में शामिल प्रतिनिधियों को पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि युवक ने स्वयं फंदा लगाकर आत्महत्या की है। पंचायत में मलाई गांव की सरपंच शाजिया के पति साजिद अजमत, उटावड़ के सरपंच तारीफ हाफिज, रूपड़ाका के सरपंच जान मोहम्मद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

मां ने अदालत में याचिका दायर की

दूसरी ओर, मृतक की मां सायरा ने हथीन के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि सैफ 21 जुलाई से पुलिस हिरासत में था और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान उसके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया, जिसके कारण उसकी मौत हुई।

जांच प्रक्रिया

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जिला अस्पताल में न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय काकरान की मौजूदगी में कराई गई। पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई गई। चिकित्सकों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। इस दौरान जिला अस्पताल में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच जारी है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-रतन दीप बाली, डीएसपी, हथीन

प्रश्न एवं उत्तर

सैफ की मौत कौन सी थाना में हुई?
सैफ की मौत उटावड़ थाने की हवालात में हुई।

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