पंचकूला में सेवानिवृत्त कैप्टन की पत्नी की हत्या
-पति ने घरेलू सहायिका पर जताया हत्या का शक -पुलिस को सहायिका सुनीता के
चंडीगढ़, एजेंसी। पंचकूला के सेक्टर-21 में एक सेवानिवृत्त सेना कैप्टन की 70 वर्षीय पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव पास के एक मकान की छत से बरामद हुआ है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घरेलू सहायिका सुनीता पर हत्या का शक जताया जा रहा है।पुलिस के मुताबिक, सेवानिवृत्त कैप्टन मनमोहन अपनी पत्नी नीरा मेहता के साथ सेक्टर-21 में रहते हैं, जबकि उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। सोमवार शाम मनमोहन ने पुलिस को शिकायत दी कि उनकी पत्नी घर से बाहर गई थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं।
पुलिस के अनुसार, नीरा को शक था कि घर से गायब हुए उनके आभूषण घरेलू सहायिका सुनीता ने चोरी किए हैं। इसी सिलसिले में वह पास के एक मकान की ऊपरी मंजिल पर रहने वाली सुनीता से पूछताछ करने गई थीं। इसके बाद नीरा वापस नहीं लौटीं। सूचना मिलने पर पुलिस टीम सुनीता के घर पहुंची, लेकिन मकान पर ताला लगा था। पुलिसकर्मियों ने तलाशी के दौरान सटे हुए मकान में बड़े फर्श के टाइल्स के पीछे छिपाया गया नीरा का शव बरामद हुआ है।
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