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गर्भवती की मौत, ससुराल वालों पर हत्या का मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद, धनंजय चौहान। सूरजकुंड रोड स्थित ग्रीन फील्ड कॉलोनी में आठ माह की गर्भवती

गर्भवती की मौत, ससुराल वालों पर हत्या का मुकदमा

फरीदाबाद, धनंजय चौहान। सूरजकुंड रोड स्थित ग्रीन फील्ड कॉलोनी में आठ माह की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस की जांच

पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली के गगन विहार निवासी शिव नारायण कामत ने शिकायत में बताया कि उनकी बेटी नमिता की शादी 20 नवंबर 2025 को ग्रीनफील्ड कॉलोनी निवासी रंजीत चौधरी से हुई थी। रंजीत दिल्ली के एक बड़े होटल में सैफ का कार्य करता है, जबकि ससुर विजय कांत चौधरी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील का ड्राइवर है। उनका आरोप है कि शादी में हैसियत से बढ़कर जेवर, घरेलू सामान और करीब सात लाख रुपये नकद दिए गए थे। इसके बावजूद शादी के बाद से पति, सास, ससुर और दोनों देवर कार और पांच लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर नमिता के साथ मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। दो बार उसे घर से भी निकाल दिया गया था। परिजनों ने कई बार समझौते का प्रयास किया, लेकिन स्थिति नहीं बदली। पिता ने यह भी आरोप लगाया कि नमिता ने अपने पति के अन्य महिलाओं से संबंध होने की बात बताई थी और इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी।

मृतका की आखिरी बातें

परिजनों के अनुसार, 21 जुलाई को नमिता ने अपनी मां से फोन पर बात कर खुद को डरा और परेशान बताया था और पिता और भाई को बुलाने की बात कही थी। अगले दिन सुबह ससुराल पक्ष ने फोन कर बताया कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। जब परिजन सेक्टर-31 स्थित अस्पताल पहुंचे तो नमिता मृत मिली। उनका आरोप है कि उसके गले पर फंदे के निशान थे। उस समय वह आठ माह की गर्भवती थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सूचना मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतका के पिता की शिकायत पर पति रंजीत चौधरी, ससुर विजय कांत चौधरी, सास बुच्ची चौधरी तथा देवर चरनजीत चौधरी और संजीत चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

मृतका का नाम क्या था?
मृतका का नाम नमिता था।

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