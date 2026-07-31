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दरोगा की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत,हत्या का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई, ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर लखनऊ, संवाददाता। पारा

दरोगा की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत,हत्या का आरोप

पारा थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दरोगा की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना और जहर देकर हत्या का आरोप लगाते हुए पारा थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मूलरूप से मेरठ निवासी अवनीश कुमार यूपी पुलिस में दरोगा हैं और वर्तमान में कैंट थाने में तैनात हैं। वह पत्नी विनीता (35), बेटे कार्तिक और परिवार के साथ पारा के बुद्धेश्वर स्थित जाहिद नगर में रहते हैं। पुलिस के अनुसार गुरुवार को विनीता ने घर में जहर खा लिया। हालत बिगड़ने परिजन उन्हें ठाकुरगंज के एरा हॉस्पिटल ले गए। इसी दौरान मायके पक्ष को भी सूचना दी गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही विनीता की मौत हो गई। सूचना पर ठाकुरगंज पुलिस अस्पताल पहुंची। प्रारंभिक पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका के भाई गाजियाबाद निवासी विनय कुमार सिंह ने पारा थाने में तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहन विनीता की शादी करीब 18 साल पहले अवनीश से हुई थी। शादी के बाद से ही पति अवनीश, देवर रजनीश, सास और देवरानी उसे लगातार प्रताड़ित करते थे। विनय का आरोप है कि ससुराल वालों ने विनीता को जबरन जहर देकर उसकी हत्या की है। पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी。

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18 साल की शादी, लगातार प्रताड़ना का आरोप

मृतका के भाई विनय का कहना है कि विनीता की शादी 2008 में अवनीश से हुई थी। शुरू से ही ससुराल में उसे ताने और मारपीट का सामना करना पड़ता था। कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने। विनय ने बताया कि विनीता कई बार घर आकर भी अपनी परेशानी बताती थी। गुरुवार को अचानक जहर खाने की सूचना मिली।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा मौत का कारण

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक रिपोर्ट में जहर की पुष्टि होने और तहरीर में लगाए गए आरोपों के साक्ष्य मिलने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने परिवार और पड़ोसियों के बयान भी दर्ज किए हैं। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है।

FAQs

क्या विनीता की मौत के पीछे ससुराल वालों का हाथ है?
मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना और जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है।
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