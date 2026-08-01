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सदर अस्पताल के फिजियोथैरेपिस्ट की संदिग्ध मौत की जांच को एसआईटी गठित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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सदर अस्पताल के फिजियोथैरेपिस्ट की संदिग्ध मौत की जांच को एसआईटी गठित, 23 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टमसदर अस्पताल के फिजियोथैरेपिस्ट की संदिग्ध मौत की जांच

सदर अस्पताल के फिजियोथैरेपिस्ट की संदिग्ध मौत की जांच को एसआईटी गठित

बोकारो, प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में कार्यरत फिजियोथैरेपिस्ट वीरेंद्र कुमार महतो की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत पिछले 12 वर्षों से कार्यरत वीरेंद्र का शव मौत के करीब 23 घंटे बाद शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम के लिए चास अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नाथु सिंह मीणा के निर्देश पर डीएसपी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है, जो पूरे प्रकरण की जांच करेगा। गुरुवार रात करीब 10:40 बजे वीरेंद्र कुमार महतो का शव सदर अस्पताल के फिजियोथैरेपी कक्ष में पंखे से लटका मिला था। पुलिस की प्रारंभिक जांच इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन मृतक की पत्नी उर्मिला देवी और परिजनों ने इसे संदिग्ध बताते हुए साजिश की आशंका जताई है。

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सुसाइड नोट से बढ़ा रहस्य

पुलिस को घटनास्थल से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें लिखा गया है कि वीरेंद्र 12 वर्षों से एनएचएम के तहत कार्यरत थे, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिली थी। साथ ही समय पर वेतन नहीं मिलने की पीड़ा भी नोट में दर्ज है। यदि जांच में यह नोट उनकी लिखावट का पाया जाता है, तो नौकरी की अस्थिरता और आर्थिक तनाव आत्महत्या की वजह माने जा सकते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट की सत्यता और हस्तलेखन की जांच अभी बाकी है।

मौत से पहले पत्नी के खाते में भेजी बड़ी राशि

जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। पुलिस के अनुसार वीरेंद्र ने गुरुवार शाम अपनी पत्नी के बैंक खाते में बड़ी धनराशि स्थानांतरित की थी। सदर अस्पताल में नौकरी के अलावा वे को-ऑपरेटिव कॉलोनी में निजी क्लीनिक भी चलाते थे। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मौत से ठीक पहले किए गए इस लेन-देन के पीछे क्या कारण था और इसका घटना से कोई संबंध है या नहीं। शुक्रवार को अस्पताल परिसर में परिजनों और प्रशासन के बीच लंबी वार्ता हुई। इसके बाद मृतक की पत्नी अथवा परिवार के किसी एक सदस्य को योग्यता के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार देने पर सहमति बनी। इसके बाद शाम 4:55 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि कुछ समर्थक 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल के मुख्य द्वार पर डटे रहे। बाद में समझाने-बुझाने के बाद शव को रवाना किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चास अनुमंडल अस्पताल में मजिस्ट्रेट की निगरानी में चार सदस्यीय टीम द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया।

सामान्य प्रश्न

वीरेंद्र कुमार महतो की मौत क्यों हुई?
पुलिस की प्रारंभिक जांच इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन परिवार ने इसे संदिग्ध बताया है।
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