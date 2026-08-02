दहेज हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बसई मोहम्मदपुर में विवाहिता कांती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 21 अप्रैल को कांती की शादी हुई थी। उसे फतेहाबाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पति श्री भगवान को गिरफ्तार कर लिया है।
बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने मायका पक्ष के लोगों की तहरीर के आधार पर पति सहित अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। रविवार को पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जिला आगरा के थाना पिनाहट के गांव उटसाना निवासी 18 वर्षीय कांती पुत्री हरि प्रसाद की 21 अप्रैल को रामदासपुरा निवासी श्री भगवान उर्फ लुक्का पुत्र तिलक सिंह के साथ शादी हुई थी। शुक्रवार को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में तबीयत बिगड़ गई थी। ससुरालीजन उसे फतेहाबाद अस्पताल लेकर गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।रविवार
को पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी पति श्री भगवान को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी कृष्ण स्वरूप पाल ने बताया कि दहेज हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
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