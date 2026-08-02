नवविवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में पति-ससुर गिरफ्तार
बाबूबरही के बरैल खोरिया टोला में नवविवाहिता रिजवाना खातून की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। मृतका के पिता के आवेदन पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था।
बाबूबरही,निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के तेघरा पंचायत स्थित बरैल खोरिया टोला गांव में नवविवाहिता रिजवाना खातून की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति और ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अन्य आरोपितों की भूमिका की जांच की जा रही है। मृतका के पिता लौकहा थाना क्षेत्र के खिलही गांव निवासी मो. तफजूल राईन के आवेदन पर पति मो. नियाज, ससुर मो. बुना उर्फ मुन्ना, सास, जेठानी समेत पांच लोगों के खिलाफ बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2023 में निकाह के बाद से ही उनकी पुत्री को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था।
उन्होंने ससुर पर छेड़छाड़ की कोशिश का भी आरोप लगाया है। आवेदक के अनुसार शनिवार को फोन पर बेटी की मौत की सूचना मिली। वहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने बताया कि घटना की रात घर से शोर-शराबे की आवाजें सुनाई दी थी। परिजनों ने प्रताड़ना के बाद हत्या की आशंका जताई है।
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