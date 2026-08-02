Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नवविवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में पति-ससुर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
Follow us on Google News
share

बाबूबरही के बरैल खोरिया टोला में नवविवाहिता रिजवाना खातून की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। मृतका के पिता के आवेदन पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था।

नवविवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में पति-ससुर गिरफ्तार

बाबूबरही,निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के तेघरा पंचायत स्थित बरैल खोरिया टोला गांव में नवविवाहिता रिजवाना खातून की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति और ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अन्य आरोपितों की भूमिका की जांच की जा रही है। मृतका के पिता लौकहा थाना क्षेत्र के खिलही गांव निवासी मो. तफजूल राईन के आवेदन पर पति मो. नियाज, ससुर मो. बुना उर्फ मुन्ना, सास, जेठानी समेत पांच लोगों के खिलाफ बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2023 में निकाह के बाद से ही उनकी पुत्री को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था।

ये भी पढ़ें:Madhubani News: संदिग्धस्थिति में विवाहिता की मौत, सनसनी

उन्होंने ससुर पर छेड़छाड़ की कोशिश का भी आरोप लगाया है। आवेदक के अनुसार शनिवार को फोन पर बेटी की मौत की सूचना मिली। वहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने बताया कि घटना की रात घर से शोर-शराबे की आवाजें सुनाई दी थी। परिजनों ने प्रताड़ना के बाद हत्या की आशंका जताई है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Madhubani News Madhubani Latest News Crime News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।