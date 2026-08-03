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विसरा रिपोर्ट पर टिकी नवविवाहिता की मौत की गुत्थी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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चौरी मंडी गांव की नवविवाहिता पूनम की संदिग्ध मौत में पोस्टमार्टम से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। परिजनों के आरोपों के आधार पर पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

विसरा रिपोर्ट पर टिकी नवविवाहिता की मौत की गुत्थी

चिलकाना। चौरी मंडी गांव की नवविवाहिता पूनम की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम के दौरान मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका जिसके चलते जांच के लिए विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव गांव पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया। मायके पक्ष के लोगों और ग्रामीणों की मौजूदगी में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद चौरी मंडी और मालाहेड़ी, दोनों गांवों में मातम पसरा रहा और कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। मृतका के भाई विपिन कुमार की तहरीर पर शनिवार को चिलकाना पुलिस ने पति नीरज, ससुर बाबूराम, सास बिसनदेवी तथा जेठ मांगे राम और पंकज के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

परिजनों का आरोप है कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर पूनम की हत्या की गई। अब पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने के बाद जांच का केंद्र विसरा रिपोर्ट बन गई है। पुलिस का कहना है कि विसरा की जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, फिलहाल ससुराल पक्ष के लोग घर से फरार है।

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