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संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत,हत्या का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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उदयपुर वार्ड 16 में एक नवविवाहिता जुली कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच कर रही है।

संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत,हत्या का आरोप

रोसड़ा। उदयपुर वार्ड 16 में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के मायके पक्ष ने पति एवं ससुराल वालों पर दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान उदयपुर वार्ड-16 निवासी अजय कुमार की पत्नी जुली कुमारी के रूप में हुई है।

शादी और प्रताड़ना के आरोप

घटना की सूचना पर मृतका के मायकेवालों ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व जुली की शादी हिंदू रीति-रिवाज से अजय कुमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति व ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में सोने की चेन की मांग की जाने लगी। इसके बाद जमीन खरीदने के नाम पर 10 लाख रुपये की मांग की गई। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जुली के पिता इतनी बड़ी राशि देने में असमर्थ थे। परिजनों का आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर जुली के साथ मारपीट की जाती थी तथा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। स्थिति गंभीर होने पर उसके पिता उसे अपने घर ले आए थे।

समझौता और अंततः मौत

बाद में पति मायके पहुंचा और भविष्य में प्रताड़ित नहीं करने का भरोसा देते हुए अपनी गलती स्वीकार की। दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद जुली को पुन: ससुराल भेज दिया गया। मायके वालों का आरोप है कि बाद में फिर से दहेज की मांग और प्रताड़ना शुरू हो गई। बताया जाता है कि इसी से परेशान होकर 28 जुलाई की रात जुली कुमारी ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रोसड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। इंस्पेक्टर लालबाबू कुमार ने बताया कि मामले में अभी तक कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। आवेदन मिलने पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी。

सामान्य प्रश्न

जुली कुमारी का पति कौन है?
जुली कुमारी का पति अजय कुमार है।

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