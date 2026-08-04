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नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत से मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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सवायजपुर, संवाददाता। सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने दहेज की

नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत से मचा हड़कंप

सवायजपुर। सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में हुई मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर शव को फांसी के फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता गजोधर, निवासी ग्राम सिमौर थाना पिहानी ने बताया कि उनकी बेटी सुभाषिनी का विवाह 22 जून 2023 को सवायजपुर निवासी अभिजीत शर्मा से हुआ था। उनके अनुसार विवाह में सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया गया था, जिसमें एक कार भी शामिल थी। आरोप है कि विवाह के बाद से ससुराल पक्ष लखनऊ में एक प्लॉट और 20 लाख नकद की मांग रहा था। पूरी न होने पर सुभाषिनी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है 3 अगस्त की रात सुभाषिनी के साथ मारपीट करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया। उनका कहना है कि घटना की सूचना ससुराल पक्ष ने नहीं दी, बल्कि इसकी जानकारी पुलिस के माध्यम से मिली। परिजनों ने शव पर हाथ सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान होने का भी दावा किया है। इस बीच सोशल मीडिया पर विवाहिता के साथ कथित मारपीट का एक वीडियो वायरल होने की चर्चा है。

पोस्टमार्टम हाउस में दोनों पक्ष आमने-सामने

मंगलवार को हरदोई पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर देहात कोतवाली और सवायजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। घटना के बाद मृतका के पति और ससुर का घर बंद मिला। मायके पक्ष का आरोप है कि आरोपित घर छोड़कर फरार हो गए हैं। सवायजपुर थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार ने बताया कि इस मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी।

सवाल और जवाब

इस घटना में मृतका के परिवार ने क्या आरोप लगाया है?
मायके पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया है।
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