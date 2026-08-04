नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत से मचा हड़कंप

सवायजपुर। सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में हुई मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर शव को फांसी के फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता गजोधर, निवासी ग्राम सिमौर थाना पिहानी ने बताया कि उनकी बेटी सुभाषिनी का विवाह 22 जून 2023 को सवायजपुर निवासी अभिजीत शर्मा से हुआ था। उनके अनुसार विवाह में सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया गया था, जिसमें एक कार भी शामिल थी। आरोप है कि विवाह के बाद से ससुराल पक्ष लखनऊ में एक प्लॉट और 20 लाख नकद की मांग रहा था। पूरी न होने पर सुभाषिनी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है 3 अगस्त की रात सुभाषिनी के साथ मारपीट करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया। उनका कहना है कि घटना की सूचना ससुराल पक्ष ने नहीं दी, बल्कि इसकी जानकारी पुलिस के माध्यम से मिली। परिजनों ने शव पर हाथ सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान होने का भी दावा किया है। इस बीच सोशल मीडिया पर विवाहिता के साथ कथित मारपीट का एक वीडियो वायरल होने की चर्चा है。