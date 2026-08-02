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रूद्रपुर के बटौआ में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव,केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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रूद्रपुर थाना क्षेत्र की हररी पंचायत के बटौआ गांव में 23 वर्षीय नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसकी हत्या की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सास को हिरासत में लिया। जांच जारी है।

रूद्रपुर के बटौआ में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव,केस

अंधराठाढ़ी,निज संवाददाता। रूद्रपुर थाना क्षेत्र की हररी पंचायत के बटौआ गांव में रविवार को 23 वर्षीय नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान बटौआ निवासी अनिल पासवान की पत्नी पुतूल कुमारी (23) के रूप में हुई है। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतका की सास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

मृतका का शव

परिजन के अनुसार, रविवार सुबह मृतका की सास मंदिर से पूजा कर घर लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा खुलवाने पर पुतूल कुमारी का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही रूद्रपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। घटना की खबर मिलते ही राजनगर थाना क्षेत्र के भटसिमर गांव से मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया।

परिवार का आरोप

मृतका के दादा संतु पासवान ने रूद्रपुर थाना में आवेदन देकर ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही उनकी पोती पर दहेज में तीन लाख रुपये लाने का दबाव बनाया जा रहा था और उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था। इस विवाद को लेकर पहले दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई थी, जिसमें ससुराल पक्ष ने प्रताड़ना नहीं देने का आश्वासन दिया था। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि शनिवार की रात ससुराल वालों ने मिलकर पुतूल कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया। परिजनों ने मृतका के गले पर चोट के निशान होने का भी दावा किया है।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुबोध कुमार सिन्हा घटनास्थल पहुंचे। उनके निर्देश पर एफएसएल की टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने कहा कि पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना रूद्रपुर थाना क्षेत्र की हररी पंचायत के बटौआ गांव में हुई।
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