एंबुलेंस में विवाहिता का शव छोड़कर भागे ससुरालीजन

बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर ससुरालीजन एम्बुलेंस में विवाहिता का शव छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम को लाई। मायका पक्ष के लोग भी पहुंच गए। उन्होंने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। जिला आगरा के थाना पिनाहट के गांव उटसाना निवासी 18 वर्षीय कांती पुत्री हरि प्रसाद की 21 अप्रैल को रामदासपुरा निवासी श्री भगवान के साथ शादी हुई थी। शुक्रवार को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में तबीयत बिगड़ गई। ससुरालीजन उसे फतेहाबाद अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जानकारी होने पर मायका पक्ष के लोग भी रवाना हो गए। इस बीच ससुरालीजन शंकरपुर पुल के निकट शव को एम्बुलेंस में छोड़कर भाग गए। मृतका के भाग संतोष ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी लेकर आई। मृतका के भाई ने बताया कि शादी में एक लाख रुपये की नकदी सहित एक बाइक भी दी थी।दो माह बाद ही पति, ससुर सहित अन्य ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज के रूप में तीन लाख रुपये की मांग करने लगे। जब मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो उन्होंने शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।