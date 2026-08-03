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नवविवाहिता की मौत मामले में प्राथमिकी,दहेज के लिए हत्या का आरोप,पति को जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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चकमेहसी थाना क्षेत्र के हजपुरवा पंचायत में नवविवाहिता ज्योति कुमारी की संदिग्ध स्थिति में जलकर मौत हो गई है। इसके लिए पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ज्योति की शादी के बाद से उसे 2 लाख रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था।

नवविवाहिता की मौत मामले में प्राथमिकी,दहेज के लिए हत्या का आरोप,पति को जेल

चकमेहसी। चकमेहसी थाना क्षेत्र के हजपुरवा पंचायत अंतर्गत वार्ड 16 करूआ गांव में बीते रविवार को नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में जलकर मौत होने मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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मृतका का परिवार

मृतका ज्योति कुमारी के भाई कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर निवासी दीपक कुमार ने रविवार को थाने में आवेदन दिया है।जिसमें पति पंकज कुमार,सास प्रमिला देवी,देवर जितेंद्र कुमार,ननद खानपुर थाना क्षेत्र के भोरे जयरामपुर निवासी सजना कुमारी और लड़का के मामा लदौरा निवासी महेश कुमार को नामजद आरोपित किया है।

शादी और प्रताड़ना

आवेदन में बताया गया है कि बीते फरवरी माह में ज्योति की शादी पंकज से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी।शादी में उपहार के रूप में घरेलू सामान करीब 10 लाख और शादी में खर्चा के लिए 11 लाख नगद दिया गया था।शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग 2 लाख की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के साथ मारपीट करने लगे।इसकी सूचना बहन ने दी।इसके बाद उसने बहन के ससुराल जाकर बाद में रुपये होने पर देने का भरोसा दिया था।इस बीच ज्योति करीब तीन बार मायके आई।

आखिरी बातें

बीते 25 जुलाई को मां का पैर टूटने पर घर आई थी।इस दौरान उसने बताया कि 2 लाख की मांग को लेकर बेरहमी से पिटाई की जाती है।वही पति के मामा घर पर आकर पैसे की मांग को लेकर ससुराल के लोगों को उकसाते है।बीते 31 जुलाई को ज्योति को पति पंकज ने फोन कर जमीन लिखवाने के नाम पर 2 लाख लेकर मायके से आने को कहा था।जिसके बाद ज्योति को उसके ससुराल पहुंचा दिया।इसी बीच 1 अगस्त को बहन का फोन आया कि रुपए की मांग को लेकर मारपीट किया जा रहा है।इसके बाद रुपए की इंतजाम करने की बात हमने कही थी।इसी बीच करीब साढ़े 9 बजे बहनोई ने फोन कर कहा कि अपनी बहन को ले जाइए।वही पुनः करीब 11 बजे बहन की मौत होने की जानकारी दी गई।

जांच और गिरफ्तारी

आवेदन में आशंका जाहिर किया गया है कि घटनास्थल पर पहुंचने पर ज्योति मृत थी।वही जीभ बाहर निकला था।जबकि शरीर के आगे का हिस्सा जला हुआ था और पीछे का हिस्सा और बाल नहीं जला था।जिससे आशंका है कि गला दबाकर हत्या करने के बाद साक्ष्य छुपाने के खयाल से आगे का उसका भाग आग से जला दिया गया है।आवेदन में यह भी बताया गया है कि ज्योति 3 महीने की गर्भवती थी।थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। वही, हिरासत में पूछताछ के लिए लिए गए मृतका के पति पंकज कुमार को न्यायिक हिरासत में समस्तीपुर भेजा गया है।

सामान्य प्रश्न

ज्योति कुमारी की शादी कब हुई थी?
ज्योति की शादी पंकज से बीते फरवरी माह में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी।
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