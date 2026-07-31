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विसरा रिपोर्ट : जहर से हुई थी नवीशा की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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नगर के रामबाग मोहल्ला निवासी विवाहिता नवीशा उर्फ राधिका की संदिग्ध मौत में एफएसएल रिपोर्ट ने नया मोड़ दिया है। रिपोर्ट में जहर से मौत का कारण बताया गया है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उन्हें धमकाया है। पुलिस ने आरोपी पति और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

विसरा रिपोर्ट : जहर से हुई थी नवीशा की मौत

नगर के रामबाग मोहल्ला निवासी विवाहिता नवीशा उर्फ राधिका की संदिग्ध मौत के मामले में आई एफएसएल ( फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी) रिपोर्ट ने पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे दिया है। रिपोर्ट में मौत का कारण जहर बताया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद मृतका के परिजनों ने पत्रकार वार्ता कर ससुराल पक्ष पर मुकदमा वापस लेने के लिए लगातार फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। मवाना थाना क्षेत्र के मोहल्ला रामबाग निवासी नरेंद्र रहेजा की पुत्री नवीशा उर्फ राधिका का विवाह 31 मई 2020 को अनमोल उर्फ प्रिंस के साथ हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग नवीशा का उत्पीड़न करने लगे थे। बीते 10 मई को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परीक्षण रिपोर्ट और परिवार की प्रतिक्रिया

शुरुआत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण का स्पष्ट खुलासा नहीं होने पर परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने विसरा को प्रयोगशाला भेजा था। शुक्रवार को आई एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी) रिपोर्ट में नवीशा की मौत जहर देने से होने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद मृतका के पिता नरेंद्र रहेजा और भाई ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि बेटी की मौत के बाद से ससुराल पक्ष के लोग लगातार फोन कर मुकदमा वापस लेने और समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। नरेंद्र रहेजा का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या के पीछे उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ कथित प्रेम प्रसंग प्रमुख कारण था। उन्होंने कहा कि नवीशा के निधन के बाद उसके दोनों मासूम बेटे युवराज और वनराज का पालन-पोषण अब नाना-नानी कर रहे हैं।

पुलिस की कार्रवाई

उधर, इस मामले में पुलिस पहले ही मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति अनमोल उर्फ प्रिंस और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। थानाप्रभारी ब्रह्म कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रिपोर्ट में जहर मौत होना आया है। जांच में उक्त तथ्य को शामिल किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

नवीशा की मौत का कारण क्या बताया गया है?
नवीशा की मौत का कारण एफएसएल रिपोर्ट में जहर बताया गया है।
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