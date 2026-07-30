संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव
सेमरई गांव में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रस्सी के फंदे से लटका मिला। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या मान रहा है, जबकि मायके वाले दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पीछे डेढ़ साल का बेटा है।
रजागंज। थाना हैदराबाद की ढकवा चौकी क्षेत्र के सेमरई गांव में गुरुवार सुबह करीब पांच बजे एक विवाहिता का शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में रस्सी के फंदे से लटका मिला। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है जबकि मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने फोरेंसिक टीम से जांच कराकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया।
मृतका के परिवार का बयान
भीखमपुर थाना मैलानी निवासी मृतका की मां लक्ष्मी देवी पत्नी स्वर्गीय गया प्रसाद ने बताया कि उन्होंने तीन वर्ष पहले अपनी बेटी दीपक कुमारी की शादी सेमरई निवासी रवि कुमार पुत्र राकेश कुमार के साथ की थी। उनका आरोप है कि विवाह में करीब 80 हजार रुपये नकद, व अन्य सामान दिया था। पर ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे।
पति का बयान
वहीं मृतका के पति रवि कुमार का कहना है कि कुछ दिन पहले दीपक अपने रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में गई थी जहां उसके सोने के झाले चोरी हो गए थे। इसी बात को लेकर वह तनाव में रहती थी और उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका अपने पीछे डेढ़ वर्ष का पुत्र सौरभ राज छोड़ गई है।
परिवार की स्थिति
मां की मौत के बाद मासूम सुबह से ही मम्मी-मम्मी कहकर रोता रहा। परिवार में पति रवि कुमार, ससुर राकेश कुमार सास कांती देवी और ननद बिजली देवी एक ही मकान में रहते हैं।
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