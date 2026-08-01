Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

चौसाना के गांव लव्वा दाउदपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने ससुरालवालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।

संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप
संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

चौसाना। झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव लव्वा दाउदपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने तथा जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस, फोरेंसिक टीम और अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता रामकुमार ने बताया कि उनकी बेटी ममता का विवाह गांव लव्वा दाउदपुर निवासी लोकिन्दर के साथ हुआ था। उनका आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था और इसी बात को लेकर ममता को लगातार प्रताड़ित किया जाता था।परिजनों

ने बताया कि शुक्रवार देर रात ममता के जेठ का फोन आया, जिसमें बताया गया कि ममता की मौत हो गई है और उन्हें तत्काल गांव पहुंचने के लिए कहा गया। परिवार के लोग रात करीब तीन बजे ससुराल पहुंचे तो ममता का शव घर में पड़ा मिला। आरोप है कि उस समय ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर जा चुके थे। इसके बाद परिजनों ने डायल-112 पर सूचना दी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ममता के मुंह से खून निकल रहा था, जिससे उन्हें जहर देकर हत्या किए जाने की आशंका है। वहीं, मृतका की छोटी बहन ने बताया कि कुछ माह पहले भी दहेज की मांग को लेकर ममता के साथ मारपीट की गई थी। उस समय परिजन उसे मायके ले आए थे, लेकिन रिश्तेदारों के समझाने पर वह दोबारा ससुराल चली गई थी।ममता अपने पीछे तीन छोटे बच्चों को छोड़ गई है। मां की मौत के बाद बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतका के पिता, भाई और बहन ने मामले में ससुराल पक्ष के सभी आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Shamli News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।