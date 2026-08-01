संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

चौसाना। झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव लव्वा दाउदपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने तथा जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस, फोरेंसिक टीम और अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता रामकुमार ने बताया कि उनकी बेटी ममता का विवाह गांव लव्वा दाउदपुर निवासी लोकिन्दर के साथ हुआ था। उनका आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था और इसी बात को लेकर ममता को लगातार प्रताड़ित किया जाता था।परिजनों

ने बताया कि शुक्रवार देर रात ममता के जेठ का फोन आया, जिसमें बताया गया कि ममता की मौत हो गई है और उन्हें तत्काल गांव पहुंचने के लिए कहा गया। परिवार के लोग रात करीब तीन बजे ससुराल पहुंचे तो ममता का शव घर में पड़ा मिला। आरोप है कि उस समय ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर जा चुके थे। इसके बाद परिजनों ने डायल-112 पर सूचना दी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ममता के मुंह से खून निकल रहा था, जिससे उन्हें जहर देकर हत्या किए जाने की आशंका है। वहीं, मृतका की छोटी बहन ने बताया कि कुछ माह पहले भी दहेज की मांग को लेकर ममता के साथ मारपीट की गई थी। उस समय परिजन उसे मायके ले आए थे, लेकिन रिश्तेदारों के समझाने पर वह दोबारा ससुराल चली गई थी।ममता अपने पीछे तीन छोटे बच्चों को छोड़ गई है। मां की मौत के बाद बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतका के पिता, भाई और बहन ने मामले में ससुराल पक्ष के सभी आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है।