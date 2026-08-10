किशनगंज : ससुराल में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत
शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददाता कोचाधामन थाना क्षेत्र के परियालपुर (मजगामा पंचायत)
शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददाताकोचाधामन थाना क्षेत्र के परियालपुर (मजगामा पंचायत) में सोमवार सुबह एक विवाहिता का शव उसके ससुराल से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है।मृतका की पहचान माहरुमा खातून, 26 के रूप में हुई है।मृतका का मायके किशनगंज सदर थाना क्षेत्र पुराना खगड़ा, वार्ड नंबर 20 में है।सूचना पर कोचाधामन थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज सदर अस्पताल भिजवाया गया।बताया जाता है की पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। मृतका के मायके वालो ने बेटी के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई है। इधर सदर अस्पताल पहुंचे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सफी अहमद ने बताया कि पिछले एक-दो वर्षों से किसी न किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था।
विवाद को लेकर एक-दो बार पंचायती भी हुई थी।सफी अहमद के अनुसार सोमवार की सुबह मृतका माहरुमा खातून के ससुराल के आसपास रहने वाले लोगों ने माहरुमा के किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के खगड़ा स्थित मायके वालों को सूचना दी।सूचना यह मिली कि माहरुमा के साथ गंभीर घटना हुई है। परिजन मौके पर पहुंचे तो माहरुमा मृत अवस्था में मिली। इसके बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।सदर अस्पताल पहुंचे कोचाधामन थानाध्यक्ष मोहम्मद इजहार आलम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है,शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा।
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