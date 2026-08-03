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संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, हत्या का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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रविवार को गांव अजवाइनठेर में 25 वर्षीय विवाहिता सुर्मिला देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतिका के शरीर पर चोटों के निशान हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, हत्या का आरोप

दादों, संवाददाता। क्षेत्र के गांव अजवाइनठेर में रविवार को 25 वर्षीय विवाहिता सुर्मिला देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतिका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर मारपीट कर जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार, जनपद कासगंज के गांव इखौना निवासी सुर्मिला की शादी 8 वर्ष पूर्व अजवाइनठेर निवासी धर्मेंद्र के साथ हुई थी। रविवार को ससुराल पक्ष ने मायके वालों को सुर्मिला द्वारा जहर खाने की सूचना दी। आरोप है कि मायके पक्ष के पहुंचने से पहले ही ससुराल वाले घर से फरार हो गए। मृतिका के पिता राम अवतार ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी के शरीर पर चोटों के निशान हैं।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरी ओर, ससुराल पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच मनमुटाव के चलते सुर्मिला ने आत्मघाती कदम उठाया। मृतिका अपने पीछे दो मासूम बच्चों को रोते-बिलखते छोड़ गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।क्षेत्राधिकारी ने बताया विवाहिता की मौत की सूचना मिली थी, शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।

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