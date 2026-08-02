मोबाइल चैट से उलझा कंपनी कर्मचारी की आत्महत्या का मामला

गुरुग्राम में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत 36 वर्षीय एसोसिएट ऑपरेटर संजीव यादव की मौत का मामला उलझ गया है। पुलिस अब नए सिरे से जांच कर रही है, क्योंकि मृतक के मोबाइल चैट और परिजनों के आरोप सामने आए हैं। संजीव की पत्नी से तलाक और शक के चलते वह तनाव में थे।

गुरुग्राम, दीपक आहूजा। सूरत नगर कॉलोनी निवासी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत 36 वर्षीय एसोसिएट ऑपरेटर संजीव यादव की मौत का मामला उलझ गया है। अब तक पुलिस इस मामले में आत्महत्या की कार्रवाई कर रही थी, लेकिन मृतक के मोबाइल की चैट और परिजनों के आरोप के बाद पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। युवक और उसकी पत्नी का मोबाइल कब्जे में ले लिया है। मृतक के परिजनों ने संजीव के मोबाइल से हुई एक चैट को पुलिस को सौंपा है। इसके मुताबिक संजीव को शक था कि मनप्रीत किसी युवक से बात करती है। वह मनप्रीत बनकर इस युवक से बात करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन युवक को शक हो गया था।

संजीव की बातचीत संजीव ने इस युवक को जल्द मिलने की बात कही थी। युवक के परिजनों के मुताबिक संजीव, मनप्रीत बनकर एक युवक से बात कर रहा था। घटना से तीन दिन पहले इस युवक ने दोपहर के समय मैसेज किया था कि स्नैप चैट पर मैसेज किया है।

घटना का समय घटना से एक दिन पहले दोपहर को संजीव ने इस युवक से व्हाट्सऐप पर बात करने का प्रयास किया। संजीव ने यहां तक लिखा कि संजू लेट आएगा। स्नैप चैट पर करियो गुड्डू मैसेज। इस चैट का कोई जवाब इस युवक ने नहीं दिया। अगले दिन दोबारा संजीव ने मैसेज किया। इस बार युवक ने दो बार चैट का जवाब तो किया, लेकिन उसे बाद में डिलीट कर दिया। युवक ने लिखा कि आप कौन हैं, जब संजीव ने जवाब देना शुरू किया तो युवक ने कहा कि वह उसे मैसेज नहीं करे। वह उसे नहीं जानता है। संजीव ने जवाब दिया कि वह उसे अच्छी तरह से जानता है। इस युवक को बत्रा जी बोलते हुए संजीव ने यहां तक लिखा कि वह उससे बहुत जल्दी मिलेगा।

फंदे पर लटका मिला था पुलिस के मुताबिक चैट के अगले दिन यानि 27 जुलाई को संजीव यादव उर्फ संजू का शव फंदे पर लटका मिला। एसोसिएशन ऑपरेटर संजीव यादव का शव फंदे पर लटका रहा और उनका सात साल का बेटा वीडियो बनाता रहा। शव के पास मनप्रीत कौर चीख पुकार करती रही। इसके बाद मनप्रीत कौर ने संजीव और अपने परिजनों को घटना के बारे में सूचित किया।

परिजनों ने सवाल उठाए मृतक की बहन किरण ने संजीव की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि मनप्रीत, संजीव से तलाक मांग रही थी। इससे संजीव काफी समय से तनाव में था। उसने संजीव की मौत को संदिग्ध बताते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। किरण ने यह भी कहा कि संजीव का वजन 100 किलोग्राम से अधिक है। वह खुद को फंदे कैसे लगा सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही।