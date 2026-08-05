बीमारी से हुई थी मोहर सिंह गौटिया की महिला की मौत
गुलड़िया, संवाददाता। सिरौली के गांव मोहर सिंह गौटिया में वृद्ध रीना देवी की
गुलड़िया, संवाददाता। सिरौली के गांव मोहर सिंह गौटिया में वृद्ध रीना देवी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इसमें हत्या का आरोप लगाया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीना की मौत बीमारी से होनी पाई गई है।गांव मोहर सिंह गौंटिया के स्वर्गीय राम प्रसाद की पहली पत्नी से कोई संतान न थी तभी वह बिहार की रीना से शादी कर घर ले आए थे। रीना के दो लड़के नरेश पाल और कुंवरपाल है। कुंवरपाल का मानसिक संतुलन ठीक न होने से उसका पत्नी से तालाक हो गया। अब वह अपनी मां रीना के साथ रहता था। रीना अपने घर में अलग रहती थी।
परिजनों का कहना रहा कि पिछले तीन-चार दिनों से रीना को बुखार आ रहा था, किसी झोलाछाप डॉक्टर से दवाई ली और सोमवार रात खाना खाने के बाद रीना की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शक के आधार पर फोरेंसिक टीम से जांच कराई तथा शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया था। पोस्टमार्टम में बीमारी से मौत होना बताया गया है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि महिला को पिछले चार दिनों से बुखार आ रहा था, उसकी मौत बीमारी से होना पाई गई है।
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