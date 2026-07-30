जमीन की मापी कराने गांव पहुंचे दंपती की संदिग्ध स्थिति में मौत
सीतामढ़ी के जाफरपुर गांव में एक दंपती की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। नवीन कुमार और उनकी पत्नी नीतू की अचानक मौत परिजनों को तब मिली जब वे अस्पताल जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है।
उत्तमचंद वर्मा सीतामढ़ी। बेलसंड थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में एक दंपती की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। मृतकों के नाम जाफरपुर निवासी नवीन कुमार श्रीवास्तव और उनकी पत्नी नीतू उर्फ रेखा श्रीवास्तव हैं। बुधवार देर रात तबीयत बिगड़ने पर परिजन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। परिजन अंतिम संस्कार के लिए शवों को मुजफ्फरपुर ले गए हैं।
मृतक की जानकारी
सदर अस्पताल में मृतक के छोटे भाई संजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नवीन कुमार श्रीवास्तव मुजफ्फरपुर के अखाड़ाघाट स्थित गायत्री मंदिर के समीप किराये के मकान में रहकर बिजली मिस्त्री का काम करते थे। वे घरबनाने के लिए जमीन की मापी कराने गांव आए थे। बुधवार शाम फोन पर बातचीत में उन्होंने घर पहुंचने की बात कही थी, लेकिन देर रात अचानक दोनों की मौत की सूचना मिली। घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बेलसंड थानाध्यक्ष जंगो राम ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों शवों पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मौत के सटीक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा। थानाध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल परिजनों की ओर से कोई आवेदन नहीं मिला है। आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज कर सभी बिंदुओं पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस जांच
पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर हर पहलू से जांच कर रही है।
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