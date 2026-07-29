ससुराल पक्ष के लोगों पर जहर खिलाकर मारने का आरोप
अमरगढ़ के गंधियावा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। उसके पिता ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उसे जहर खिलाया। विवाहिता का इलाज प्रयागराज में चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस को शिकायत दी गई है।
अमरगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के गंधियावा गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार को तबीयत खराब होने के बाद उसे प्रयागराज भेजा गया था। मृतका के पिता ने दहेज के लिए जहर खिलाकर मार डालने का आरोप लगाते हुए शिकायत पुलिस से की है। बताया गया कि जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के वनकट नगईपुर गांव निवासी कमलेश वर्मा ने अपनी बेटी काजल उर्फ रानी का विवाह 8 मई 2026 को आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के गंधियावा गांव निवासी रामकुमार के पुत्र निखिल पटेल के साथ की थी। कमलेश का आरोप है कि शादी के बाद से परिवार के लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे।
मंगलवार शाम पांच बजे उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी ने जहर खा लिया है। सूचना पर मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां गंभीर हालत में वह भर्ती थी। उसे प्रयागराज रेफर किया गया था। स्वरूप रानी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोप है कि उसकी बेटी ने मौत के पहले ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे जहर खिलाने की बात कही थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। देर शाम मृतका का शव प्रयागराज से आने की संभावना है।
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