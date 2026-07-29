Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ससुराल पक्ष के लोगों पर जहर खिलाकर मारने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

अमरगढ़ के गंधियावा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। उसके पिता ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उसे जहर खिलाया। विवाहिता का इलाज प्रयागराज में चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस को शिकायत दी गई है।

ससुराल पक्ष के लोगों पर जहर खिलाकर मारने का आरोप

अमरगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के गंधियावा गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार को तबीयत खराब होने के बाद उसे प्रयागराज भेजा गया था। मृतका के पिता ने दहेज के लिए जहर खिलाकर मार डालने का आरोप लगाते हुए शिकायत पुलिस से की है। बताया गया कि जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के वनकट नगईपुर गांव निवासी कमलेश वर्मा ने अपनी बेटी काजल उर्फ रानी का विवाह 8 मई 2026 को आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के गंधियावा गांव निवासी रामकुमार के पुत्र निखिल पटेल के साथ की थी। कमलेश का आरोप है कि शादी के बाद से परिवार के लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे।

मंगलवार शाम पांच बजे उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी ने जहर खा लिया है। सूचना पर मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां गंभीर हालत में वह भर्ती थी। उसे प्रयागराज रेफर किया गया था। स्वरूप रानी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोप है कि उसकी बेटी ने मौत के पहले ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे जहर खिलाने की बात कही थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। देर शाम मृतका का शव प्रयागराज से आने की संभावना है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।