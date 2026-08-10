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दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर जलाया शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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धनघटा क्षेत्र के परसहर में एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ससुराल वालों ने शव को जला दिया। मायके वाले दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने पति और सात ससुरालियों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है।

दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर जलाया शव

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। धनघटा क्षेत्र के परसहर (डिहवा बाजार) में शनिवार की देर शाम संदिग्ध हाल में एक विवाहिता की मौत हो गई। ससुरालियों ने रात में ही आनन-फानन में शव को जला दिया। मायके वालों ने दहेज की खातिर बेटी की हत्या करके साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला देने का आरोप मढ़ा। रविवार के पुलिस ने पति, सास-ससुर समेत 07 ससुरालियों पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया।बस्ती जिले के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पुराना डाकखाना की रहने वाली रीता पत्नी शिव कुमार राजभर का आरोप है कि उसने अपनी बेटी करिश्मा की शादी 07 फरवरी 2024 को पवन राजभर पुत्र राम आसरे निवासी परसहर (डिहवा बाजार) धनघटा के साथ की थी।

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दूसरे दिन 08 फरवरी 2024 को बेटी विदा होकर अपने ससुराल गई। शादी में वह एवं उसके घर वाले नाते-रिश्तेदार अपने हैसियत के मुताबिक बाइक, 15 हजार रूपये नकद, जेवर, बर्तन, फर्नीचर इत्यादि सामान देकर विदा किया था। बेटी जब पहली बार ससुराल गयी तो करीब एक माह रही। उस दौरान बेटी के ससुराल वाले पति पवन, सास, ससुर राम आसरे, ननद नीमा, देवर करन, जेठानी काजल, पत्नी अज्ञात जेठानी, एवं जेठ सभी लोग मिलकर कम दहेज लाने का ताना मारना, बात-बात पर गाली-गलौज करना एवं मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बेटी ने सारी बात बताई तो उसे समझाया-बुझाया। बेटी अपने मायके से ससुराल एवं ससुराल से मायका कुल मिलाकर 2-3 बार आई गई। बेटी एवं पवन राजभर के संयोग से एक वर्ष का बेटा शिवांश है। आरोप है कि 08 अगस्त 2026 को करीब 3:00 बजे बेटी ने फोन करके बताया कि उसके ससुराल के लोग उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से तंग कर दिए और उसे काफी परेशान कर रहे हैं। उसके जान का खतरा है। बेटी ने अपनी सास से उसकी बात बताई तो कहने लगी कि पवन ने शादी किया है। वहीं जाने उनसे कोई मतलब नहीं है। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उसी दिन करीब 06 से 07 बजे के बीच उसके दामाद का फोन आया और उन्होंने कहा कि उसकी लड़की फांसी लगाकर मर गई है। यह कहकर उन्होंने अपना फोन काट दिया, तब उसके घर वाले बेटी के ससुराल में फोन लगाया। बेटी की ननद नीमा ने फोन पर यह बताया की भाभी घर से बाहर जा रही थी और उनको हार्ट अटैक आ गया और वह मर गई। उसके घर वाले 112 नंबर पर फोन किए। वह लोग रात करीब 10 बजे पहुंचे तो पता चला कि उसकी बेटी के शव का दाह संस्कार उसके ससुराल के लोगों ने कर दिया। आरोप है कि ससुराल के लोगों ने पूर्ण साजिश करके एवं सुनयोजित ढंग से उसकी बेटी की हत्या करके साक्ष्य मिटाने के नीयत से बिना उन लोगों के पहुंचे ही शव को आनन-फानन में जला दिया। सभी लोग दहेज के लालच में उसकी बेटी करिश्मा की हत्या कर दिए। एसओ दिलीप सिंह ने बताया कि पति समेत 09 ससुरालियों पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया।

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