संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, दहेज हत्या का आरोप
सिकरारा के दुदौली गांव में एक विवाहिता मुस्कान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।
सिकरारा, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के दुदौली गांव में सोमवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उक्त गांव निवासी जयप्रकाश गौड़ की पत्नी 24 वर्षीय मुस्कान की सोमवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन मुस्कान को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मुस्कान बक्शा थाना क्षेत्र के खरौना गांव निवासी लल्लू गौड़ की पुत्री थीं। उनकी शादी करीब चार वर्ष पूर्व जयप्रकाश गौड़ पुत्र राधेश्याम गौड़ के साथ हुई थी।
दंपती का डेढ़ वर्षीय बेटा है। मौत की सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची सिकरारा पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि मायके पक्ष की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें