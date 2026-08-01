बिहार में रहने वाली महिला का नौडीहा से शव मिला
छतरपुर में बिहार की रहने वाली महिला का शव संदिग्ध स्थिति में मिला। शव पुलिस ने बरामद किया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पहले पहल यह आत्महत्या का मामला लग रहा है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इन्तज़ार है। महिला की शादी के बाद भी वह अपने मायके में ही रहती थी।
छतरपुर। नौडीहा थाना अंतर्गत पिछुलिया गांव के डगडागाटाड़ से बिहार की रहने वाली महिला का शव संदिग्ध अवस्था में शनिवार को मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। पिछुलिया गांव निवासी उमेश यादव की 25 वर्षीया पत्नी लालू देवी अपने मायके बिहार के गयाजी जिले के डुमरा थाना के केवला कला गांव के बकरीडीह में ही रहती थी। शव झारखंड-बिहार की सीमा से सटे गांव से नौडीहा थाना की पुलिस ने बरामद किया है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि शव झाड़ियों से पाया गया है। शव के पास में सल्फास का डब्बा, मिठाई, मोबाइल और चप्पल भी पाया गया है।
प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकता है। उमेश यादव ने दो शादी की है। लालू देवी दूसरी पत्नी थी। शादी के बाद भी वह मायके में ही रहती थी। पुलिस परिजनों को बुलाकर पूछताछ कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें