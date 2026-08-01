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बिहार में रहने वाली महिला का नौडीहा से शव मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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छतरपुर में बिहार की रहने वाली महिला का शव संदिग्ध स्थिति में मिला। शव पुलिस ने बरामद किया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पहले पहल यह आत्महत्या का मामला लग रहा है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इन्तज़ार है। महिला की शादी के बाद भी वह अपने मायके में ही रहती थी।

बिहार में रहने वाली महिला का नौडीहा से शव मिला

छतरपुर। नौडीहा थाना अंतर्गत पिछुलिया गांव के डगडागाटाड़ से बिहार की रहने वाली महिला का शव संदिग्ध अवस्था में शनिवार को मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। पिछुलिया गांव निवासी उमेश यादव की 25 वर्षीया पत्नी लालू देवी अपने मायके बिहार के गयाजी जिले के डुमरा थाना के केवला कला गांव के बकरीडीह में ही रहती थी। शव झारखंड-बिहार की सीमा से सटे गांव से नौडीहा थाना की पुलिस ने बरामद किया है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि शव झाड़ियों से पाया गया है। शव के पास में सल्फास का डब्बा, मिठाई, मोबाइल और चप्पल भी पाया गया है।

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प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकता है। उमेश यादव ने दो शादी की है। लालू देवी दूसरी पत्नी थी। शादी के बाद भी वह मायके में ही रहती थी। पुलिस परिजनों को बुलाकर पूछताछ कर रही है।

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