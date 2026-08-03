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​कुरसेला: बैंक कर्मी की हत्या कर शव एनएच किनारे फेंका

By Hindustan | Bureau
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​कुरसेला: बैंक कर्मी की हत्या कर शव एनएच किनारे फेंका

​कुरसेला, निज प्रतिनिधि। एनएच-31 कोसी पुल और कबीर मठ के बीच रविवार की सुबह करीब 6 बजे 32 वर्षीय बैंक कर्मी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत सिमरा निवासी अंशु कुमार झा के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की कहीं और हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को सड़क किनारे फेंका गया है। ​सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। मृतक के गले से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आई-कार्ड (भागलपुर डिवीजन) मिला, जिससे उसकी पहचान संभव हो सकी। शव से कुछ दूरी पर पुलिस ने मोबाइल फोन और जूते बरामद किए। मृतक के बाएं कंधे के पास हड्डी टूटी हुई थी तथा शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं।

ये भी पढ़ें:कटिहार : एनएच-31 पर कोसी पुल के पास बैंक कर्मी का शव मिलने से सनसनी

मामले की जांच

इधर थाना पहुंचे मृतक के पिता अरुण झा और मां ने ससुराल पक्ष (रंगरा थाना क्षेत्र के सधवा गांव निवासी) पर मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार, शनिवार रात लगभग 8 बजे अंशु से अंतिम बार बात हुई थी, जिसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा था। बताया जा रहा है कि युवक पूर्णिया की तरफ कहीं बैंक के काम का ट्रेनिंग ले रहा था।

पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई

राकेश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों के अनुसार मृतक सिमरा का रहने वाला है और उन्होंने उसके ससुराल पक्ष (सधवा) के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मामले की हर बिंदु से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मृतक की पहचान क्या है?
मृतक की पहचान नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत सिमरा निवासी अंशु कुमार झा के रूप में हुई है।
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