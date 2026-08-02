Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेटी ने पिता की मौत पर जताई आशंका, पोस्टमार्टम की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

पयागपुर के बड़कागांव निवासी 75 वर्षीय जगतराम की मृत्यु पर उनकी पुत्री संपता देवी ने संदेह जताया है। उन्होंने पुलिस से पोस्टमार्टम की मांग की है, क्योंकि उन्हें पिता की मृत्यु संदिग्ध लगती है। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

बेटी ने पिता की मौत पर जताई आशंका, पोस्टमार्टम की मांग

पयागपुर, संवाददाता। थाना क्षेत्र के बड़कागांव निवासी 75 वर्षीय जगतराम की मौत को लेकर उनकी पुत्री ने संदेह जताते हुए पुलिस से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। देहात कोतवाली क्षेत्र के ककरा नेवादा निवासी संपता देवी ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष कार्रवाई की गुहार लगाई है। बताते चले कि एक अगस्त की शाम करीब 7 बजे फोन पर सूचना मिली कि उनके पिता जगतराम का निधन हो गया है। सूचना पर वह मौके पर पहुंचीं।संपता देवी का कहना है कि उन्हें पिता की मृत्यु संदिग्ध प्रतीत हो रही है। इसी आधार पर उन्होंने पुलिस से शव का पोस्टमार्टम कराकर मौत के वास्तविक कारणों की जांच कराने का अनुरोध किया है।

ये भी पढ़ें:Palamu News: देवगन डैम किनारे मिले शव का किया गया अंतिम संस्कार

थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया है। मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Payagpur Bahraich Latest News Bahraich News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।