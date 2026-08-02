बेटी ने पिता की मौत पर जताई आशंका, पोस्टमार्टम की मांग
पयागपुर के बड़कागांव निवासी 75 वर्षीय जगतराम की मृत्यु पर उनकी पुत्री संपता देवी ने संदेह जताया है। उन्होंने पुलिस से पोस्टमार्टम की मांग की है, क्योंकि उन्हें पिता की मृत्यु संदिग्ध लगती है। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
पयागपुर, संवाददाता। थाना क्षेत्र के बड़कागांव निवासी 75 वर्षीय जगतराम की मौत को लेकर उनकी पुत्री ने संदेह जताते हुए पुलिस से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। देहात कोतवाली क्षेत्र के ककरा नेवादा निवासी संपता देवी ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष कार्रवाई की गुहार लगाई है। बताते चले कि एक अगस्त की शाम करीब 7 बजे फोन पर सूचना मिली कि उनके पिता जगतराम का निधन हो गया है। सूचना पर वह मौके पर पहुंचीं।संपता देवी का कहना है कि उन्हें पिता की मृत्यु संदिग्ध प्रतीत हो रही है। इसी आधार पर उन्होंने पुलिस से शव का पोस्टमार्टम कराकर मौत के वास्तविक कारणों की जांच कराने का अनुरोध किया है।
थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया है। मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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