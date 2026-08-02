Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिला नेत्रहीन वृद्ध का शव, जंगली जानवरों के मांस नोचने की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
Follow us on Google News
share

अमेठी के पहाड़पुर गांव में 75 वर्षीय नेत्रहीन अहमद बाबा का शव रविवार को खून से लथपथ बरामदे में मिला। प्राथमिक जांच में पुलिस ने बताया कि संभवतः सोते समय जंगली जानवर ने उन पर हमला किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और जांच जारी है।

संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिला नेत्रहीन वृद्ध का शव, जंगली जानवरों के मांस नोचने की आशंका
संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिला नेत्रहीन वृद्ध का शव, जंगली जानवरों के मांस नोचने की आशंका

अमेठी, संवाददाता। अमेठी की जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़पुर गांव में रविवार की सुबह एक वृद्ध का संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बरामदे में खून से लथपथ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार 75 वर्षीय नेत्रहीन अहमद बाबा अकेले ही घर में रहते थे। बीते शनिवार की रात वह घर के बरामदे में सोए हुए थे। रविवार की सुबह जब गांव के लोग उनके दरवाजे से गुजरे तो देखा कि अहमद बाबा का खून से लथपथ शव बरामदे में पड़ा था। उनके चेहरे पर मांस नोच कर खाए जाने से गड्ढे बन गए थे।

लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक जगदीशपुर डीके यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोते समय वृद्धि पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर मांस नोच कर खाया होगा। नेत्रहीन होने के कारण वह अपना बचाव नहीं कर सके होंगे। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अहमद बाबा अकेले ही रहते थे और ग्रामीण उन्हें भोजन दे देते थे। डंडे के सहारे वह किसी तरह अपनी नित्य क्रिया कर लिया करते थे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।