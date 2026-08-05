दयालपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

बल्लभगढ़, अशोक जैन। बल्लभगढ़ के गांव दयालपुर में 42 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव घर में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार देर रात की है। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन मायके पक्ष ने इसे सुनियोजित हत्या बताया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे और जेठ का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी.