दयालपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप
बल्लभगढ़ के गांव दयालपुर में एक 42 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शव घर में फंदे से लटका मिला। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए संदेह जताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है।
बल्लभगढ़, अशोक जैन। बल्लभगढ़ के गांव दयालपुर में 42 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव घर में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार देर रात की है। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन मायके पक्ष ने इसे सुनियोजित हत्या बताया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे और जेठ का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी.
घटना का विवरण
मृतका मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जट्टारी की रहने वाली थी और उसके दो बच्चे हैं। घटना की सूचना मिलने पर मायके पक्ष के दर्जनों लोग दयालपुर गांव और थाना सदर बल्लभगढ़ पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि महिला के शरीर पर चोट के निशान थे। उनका कहना है कि पहले उसकी हत्या की गई और बाद में घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया।
पुलिस की कार्रवाई
थाना सदर बल्लभगढ़ पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
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