हाईवे के किनारे मिला युवक का शव, हत्या का आरोप
रायबरेली-प्रतापगढ़ हाईवे पर तिलगा बाग में 35 वर्षीय युवक शिवकेश का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू की है। क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है।
सलोन,संवाददाता। रायबरेली-प्रतापगढ़ हाईवे पर गणेशगंज बाजार के निकट तिलगा बाग में एक 35 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी। क्षेत्र के रघुपुर गांव के रहने वाले 36 वर्षीय शिवकेश पुत्र विश्राम बीते शनिवार की शाम करीब पांच बजे घर से किसी काम से निकले थे। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा।
परिजनों ने रात में युवक की खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। रविवार सुबह रायबरेली-प्रतापगढ़ हाईवे के निकट गणेशगंज तिलगा बाग में रोड के किनारे युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए। युवक के शरीर में मिले चोट के निशान के बाद परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मामले में मृतक की पत्नी सुमन ने चार लोगों पर पति की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल संदीप कुमार राय ने बताया कि हाईवे के किनारे मिले युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मृतक की पत्नी सुमन ने चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।युवक की मौत से परिवार में कोहराम : क्षेत्र के रघुपुर गांव निवासी शिवकेश पुत्र विश्राम की हत्या किए जाने के बाद अब उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों में कोतवाली पुलिस के प्रति भी आक्रोश व्याप्त है।
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