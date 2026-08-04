विवाहिता की मौत मामले में मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप, प्राथमिकी
बनियापुर थानाक्षेत्र के पिठौरी तख्त गांव में 27 वर्षीय पूजा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने विवाहिता की हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पति सहित आधा दर्जन व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जबकि ससुराल का परिवार फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बनियापुर थानाक्षेत्र के पिठौरी तख्त गांव में फंदे से लटका मिला था शव पति सहित आधा दर्जन को नामजद किया गया बनियापुर, एक प्रतिनिधि। थानाक्षेत्र के पिठौरी तख्त गांव में सत्ताईस वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। मायके पक्ष ने विवाहिता की दहेज के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है तथा मामले की जांच की मांग की है। मामले में पति सहित आधा दर्जन को नामजद किया गया है। इधर, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ससुराल के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अनुसन्धान में जूट गयी है।
मृतका का विवरण
जानकारी हो कि पिठौरी गांव निवासी लालबाबू प्रसाद की 27 वर्षीय पत्नी पूजा देवी की मौत हो गयी थी। रविवार की रात पूजा का शव घर के एक कमरे में फंदे से लटका मिला था। घटना की सूचना मिलते ही जलालपुर थाना क्षेत्र के सवरी निवासी मृतका के पिता धर्मेंद्र राय अन्य परिजनो के साथ पिठौरी पहुंचे। बेटी को मृत देख परिजनों में कोहराम मच गया। मायके वालों ने दहेज की मांग को लेकर पूजा की हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया था।
संघर्ष के संकेत
चर्चा यह भी है कि मौत की सूचना पर मायके वालों के पहुंचने के बाद दोनो पक्षों के बीच नोकझोंक भी हुई थी। पुलिस के आने बाद दोनो पक्ष शांत हुए थे। इस सम्बंध में थानाध्यक्ष पिंटू कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है। यह हत्या है या आत्महत्या, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।
घरेलू विवाद
मायके वालों का कहना है कि पति के शराब सेवन को लेकर अक्सर पति-पत्नी के बीच कहासुनी और घरेलू विवाद होता था。
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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