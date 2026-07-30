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जम्मू से बोझवा गांव शव पहुंचते ही मच गया कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई, संवाददाता। जम्मू में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटके मिले देहात कोतवाली क्षेत्र के भोजवा गांव निवासी 20 वर्षीय युवक का शव बुधवार दोपहर पै

जम्मू से बोझवा गांव शव पहुंचते ही मच गया कोहराम

हरदोई। जम्मू में संदिग्ध हालातों में फंदे से लटके मिले देहात कोतवाली क्षेत्र के भोजवा गांव निवासी 20 वर्षीय युवक का शव बुधवार दोपहर पैतृक गांव पहुंचते परिजनों में कोहराम मच गया। शाम करीब पांच बजे गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक की पत्नी ने मायके पक्ष के लोगों पर पति की हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। परिजनों के अनुसार, युवक चंडीगढ़ में काम करता था। करीब डेढ़ माह पहले उसने लव मैरिज की थी। विवाह का युवती के परिजनों ने विरोध किया था।

करीब एक सप्ताह पहले युवक अपने भाई, भाभी और पत्नी के साथ काम की तलाश में जम्मू गया था। वहां सभी अलग-अलग कमरों में रह रहे थे। मृतक की पत्नी का आरोप है कि 27 जुलाई की देर रात उसके मायके पक्ष के कुछ लोग कमरे पर पहुंचे। पहले उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया गया। फिर उसके पति की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया। होश आने पर उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी। देहात कोतवाल हरिनाथ यादव ने बताया कि घटना जम्मू क्षेत्र की है। यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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