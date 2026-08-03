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आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज के नदुआ गांव में सोमवार सुबह 18 वर्षीय संगम चौहान का शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजनों का कहना है कि वह रविवार रात घर से बिना बताए निकला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच जारी है।

आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, सनसनी
आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, सनसनी

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सदर कोतवाली क्षेत्र के नदुआ गांव में सोमवार सुबह 18 वर्षीय युवक का शव खेत में आम के पेड़ से फंदे के सहारे लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।मृतक की पहचान नदुआ निवासी संगम चौहान (18) पुत्र रमेश चौहान के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वह रविवार रात घर से बिना बताए निकल गया था। सोमवार सुबह गांव के पश्चिम स्थित खेत में आम के पेड़ से उसका शव लटकता देख ग्रामीणों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी।

घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर बागापार चौकी प्रभारी नागेंद्र मणि पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से फंदे समेत अन्य साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौकी प्रभारी नागेंद्र मणि ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

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