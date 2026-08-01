निलंबित शिक्षकों की बहाली के लिए बीएसए को दिया ज्ञापन
प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर में एक छात्र की मृत्यु के बाद पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया गया। शिक्षकों ने बीएसए से मिलकर निलंबन की एकतरफा कार्रवाई की शिकायत की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण निमोनिया बताया गया। बीएसए ने शिक्षकों की बहाली का आश्वासन दिया।
प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर सुधवर में छात्र की मृत्यु के बाद पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया गया था। शनिवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने बीएसए से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा। इसमें निलंबित शिक्षकों को बहाल करने की मांग की। जिला संयोजक ओम दत्त त्रिपाठी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिक्षकों पर की गई कार्रवाई को एकतरफा बताया। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को ग्रामीणों द्वारा विद्यालय परिसर में मृत छात्र का शव रखकर प्रदर्शन किए जाने के बाद बिना विस्तृत जांच के पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली और मृत्यु का कारण निमोनिया से उत्पन्न चिकित्सीय जटिलता बताया गया है।
जांच पूरी होने से पहले शिक्षकों को लापरवाह मानकर की गई कार्रवाई से बेसिक शिक्षकों की छवि को नुकसान पहुंचा है। सहसंयोजक बाल चंद्र ने कहा कि बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। बीएसए कमलेंद्र कुशवाहा ने आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इस मौके पर अवनीश मिश्र, अजय कुमार सिंह, ज्ञानेश मिश्र, भूपेंद्र कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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