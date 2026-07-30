Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ठेकों के नाम पर कथित अवैध उगाही के आरोप में दरगाह कर्मचारी निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

ठेकों के नाम पर कथित अवैध उगाही के आरोप में दरगाह कर्मचारी निलंबितठेकों के नाम पर कथित अवैध उगाही के आरोप में दरगाह कर्मचारी निलंबितठेकों के नाम पर कथ

ठेकों के नाम पर कथित अवैध उगाही के आरोप में दरगाह कर्मचारी निलंबित

कलियर, संवाददाता। दरगाह साबिर पाक में ठेकों के नाम पर कथित अवैध उगाही के आरोप में दरगाह के सेवक सलीम अहमद उर्फ बिल्ला को निलंबित कर दिया गया है। जेएम दीपक रामचंद्र शेट ने आदेश जारी कर पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जेएम के आदेश के अनुसार, दरगाह कार्यालय को कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई थीं। इनमें ठेकों के नाम पर कर्मचारी द्वारा अवैध वसूली किए जाने की बातें सामने आईं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।