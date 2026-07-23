Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में नये थोक दवा लाइसेंस पर रोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

-सत्यापन पूरा होने तक नये लाइसेंस नहीं होंगे जारी -खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त

यूपी में नये थोक दवा लाइसेंस पर रोक

लखनऊ, विशेष संवाददाता।

नए लाइसेंस पर रोक

प्रदेश में नए थोक दवा लाइसेंस जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पुराने लाइसेंसों के सत्यापन का काम पूरा होने तक यह रोक जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की आयुक्त डा. रोशन जैकब ने गुरुवार को सभी मंडलों के सहायक आयुक्त (औषधि) और जिलों के औषधि निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी थोक औषधि विक्रय लाइसेंसों का सत्यापन पूरा होने और मुख्यालय से अगले आदेश मिलने तक कोई नया थोक दवा लाइसेंस जारी न किया जाए।

दवा के अवैध कारोबार पर शिकंजा

प्रदेश में बीते दिनों में आगरा से लेकर लखनऊ सहित वाराणसी, गाजियाबाद व अन्य इलाकों में नकली दवाओं के बड़े सिंडीकेट का खुलासा हुआ है। हालांकि फर्जीवाड़ा करने वालों का नेटवर्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एफएसडीए ने दवा के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए सभी मौजूदा थोक लाइसेंसों का सत्यापन कराया जा रहा है। एफएसडीए आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में भी 9 मार्च और 19 जून को सभी जिलों को पुराने थोक दवा लाइसेंसों का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे। सत्यापन के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।

गड़बड़ियों का खुलासा

गड़बड़ी करने वालों ने परिजनों के नाम से ले लिए लाइसेंस। जांच में पाया गया कि जिन कारोबारियों के थोक दवा लाइसेंस प्रशासनिक आधार पर निरस्त किए जा चुके हैं, उन्हें या उनके निकट संबंधियों को उसी परिसर अथवा आसपास के प्रतिष्ठानों के नाम पर नए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इससे अवैध दवा कारोबार में शामिल प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा है। आदेश में यह भी उल्लेख है कि कई थोक दवा प्रतिष्ठान स्वीकृत परिसर से बाहर कारोबार कर रहे हैं। कुछ प्रतिष्ठान वैध लेनदेन किए बिना केवल बिलिंग प्वाइंट के रूप में संचालित हो रहे हैं, जिससे दवाओं की खरीद-बिक्री की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन अनियमितताओं को देखते हुए एफएसडीए ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पुराने लाइसेंसों का सत्यापन पूरा होने और मुख्यालय से आगे के निर्देश मिलने तक किसी भी नए थोक औषधि विक्रय लाइसेंस को स्वीकृति न दी जाए।

सामान्य प्रश्न

क्यों नए थोक दवा लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई गई है?
नए थोक दवा लाइसेंस जारी करने पर रोक पुराने लाइसेंसों के सत्यापन का काम पूरा होने तक जारी रहेगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।