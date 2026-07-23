यूपी में नये थोक दवा लाइसेंस पर रोक

-सत्यापन पूरा होने तक नये लाइसेंस नहीं होंगे जारी -खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त

लखनऊ, विशेष संवाददाता।

नए लाइसेंस पर रोक प्रदेश में नए थोक दवा लाइसेंस जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पुराने लाइसेंसों के सत्यापन का काम पूरा होने तक यह रोक जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की आयुक्त डा. रोशन जैकब ने गुरुवार को सभी मंडलों के सहायक आयुक्त (औषधि) और जिलों के औषधि निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी थोक औषधि विक्रय लाइसेंसों का सत्यापन पूरा होने और मुख्यालय से अगले आदेश मिलने तक कोई नया थोक दवा लाइसेंस जारी न किया जाए।

दवा के अवैध कारोबार पर शिकंजा प्रदेश में बीते दिनों में आगरा से लेकर लखनऊ सहित वाराणसी, गाजियाबाद व अन्य इलाकों में नकली दवाओं के बड़े सिंडीकेट का खुलासा हुआ है। हालांकि फर्जीवाड़ा करने वालों का नेटवर्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एफएसडीए ने दवा के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए सभी मौजूदा थोक लाइसेंसों का सत्यापन कराया जा रहा है। एफएसडीए आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में भी 9 मार्च और 19 जून को सभी जिलों को पुराने थोक दवा लाइसेंसों का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे। सत्यापन के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।

गड़बड़ियों का खुलासा गड़बड़ी करने वालों ने परिजनों के नाम से ले लिए लाइसेंस। जांच में पाया गया कि जिन कारोबारियों के थोक दवा लाइसेंस प्रशासनिक आधार पर निरस्त किए जा चुके हैं, उन्हें या उनके निकट संबंधियों को उसी परिसर अथवा आसपास के प्रतिष्ठानों के नाम पर नए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इससे अवैध दवा कारोबार में शामिल प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा है। आदेश में यह भी उल्लेख है कि कई थोक दवा प्रतिष्ठान स्वीकृत परिसर से बाहर कारोबार कर रहे हैं। कुछ प्रतिष्ठान वैध लेनदेन किए बिना केवल बिलिंग प्वाइंट के रूप में संचालित हो रहे हैं, जिससे दवाओं की खरीद-बिक्री की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन अनियमितताओं को देखते हुए एफएसडीए ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पुराने लाइसेंसों का सत्यापन पूरा होने और मुख्यालय से आगे के निर्देश मिलने तक किसी भी नए थोक औषधि विक्रय लाइसेंस को स्वीकृति न दी जाए।