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सीएमओ डॉ. मुकेश कार्यों में लापरवाही पर निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी के सीएमओ डॉ. मुकेश कुमार को शासन ने स्वास्थ्य सेवाओं में असंतोषजनक स्थितियों और कार्य में शिथिलता के आरोप में निलंबित कर दिया है। उन्हें लखनऊ मुख्यालय भेजा गया है। नये सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को प्राथमिकता दी है।

सीएमओ डॉ. मुकेश कार्यों में लापरवाही पर निलंबित

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप में सीएमओ डॉ. मुकेश कुमार को प्रदेश शासन ने निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने को भी कार्रवाई का आधार बनाया गया है। उन्हें लखनऊ मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। शासन ने आईजीआरएस (समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली) से जुड़े प्रकरणों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण नहीं किए जाने को भी गंभीरता से लिया है। इसके अलावा डॉ.मुकेश पर अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के पर्यवेक्षण में भी शिथिलता का आरोप लगाया गया है। डॉ. मुकेश कुमार पहले अलीगढ़ में नगर स्वास्थ्य अधिकारी थे। उन्होंने बनारस में 2 जून 2026 को सीएमओ का पदभार ग्रहण किया था। महज दो महीने के कार्यकाल में ही अधीनस्थों में उनके प्रति असंतोष दिख रहा था। इनकी कई शिकायतें भी हुई थीं। सूत्र बताते हैं कि डॉ.मुकेश के खिलाफ शासन में लगातार शिकायतें पहुंच रहीं थीं। इस दौरान निरीक्षण और समीक्षा के लिए आए उच्चाधिकारियों से भी उनकी कार्यप्रणाली और व्यवहार को लेकर विभागीय लोगों ने असंतोष जताया था। इसी क्रम में बीते दिनों विभागीय मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वाराणसी में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की थी। उसमें जननी सुरक्षा योजना का भुगतान लंबित होने पर नाराजगी जताई थी。

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अलीगढ़ में भी हुई थी कार्रवाई

अलीगढ़ में नगर स्वास्थ्य अधिकारी रहते डॉ.मुकेश कुमार को कार्य में शिथिलिता के कारण दो बार पद से हटाया गया था। उन पर शहर की सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार न होने और उनके रवैये में बदलाव न आने का आरोप लगा था। हालांकि बाद में फिर उन्हें फिर तैनाती मिल गई थी।

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नए सीएमओ बोले, बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकता

कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉ.एनपी सिंह ने की समीक्षा

कहा-योजनाओं का लाभ जनसामान्य तक पहुंचाया जाए

फोटो : डॉ. एनपी सिंह के नाम से

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। नवागत सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने मंगलवार को विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात, उन्होंने स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। कहा कि लोगों को समय से बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा में सुधार, नियमित टीकाकरण, संचारी रोग नियंत्रण तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। दावा किया स्वास्थ्य सुधार की गुणवत्ता में सुधार कर योजनाओं-सुविधाओं का लाभ जनसामान्य तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे टीम भावना से बेहतर समन्वय के साथ काम करें। कहा कि जिले के सीएचसी, पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में स्वास्थ्य सेवा प्रभावी बनाई जाएगी। नियमित समीक्षा, अनुश्रवण और सुधारात्मक कार्रवाई से परिस्थितियां बदलेंगी।

सामान्य प्रश्न

डॉ. मुकेश कुमार को क्यों निलंबित किया गया?
डॉ. मुकेश कुमार को शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने के कारण निलंबित किया गया।
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