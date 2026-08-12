सीएमओ डॉ. मुकेश कार्यों में लापरवाही पर निलंबित

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप में सीएमओ डॉ. मुकेश कुमार को प्रदेश शासन ने निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने को भी कार्रवाई का आधार बनाया गया है। उन्हें लखनऊ मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। शासन ने आईजीआरएस (समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली) से जुड़े प्रकरणों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण नहीं किए जाने को भी गंभीरता से लिया है। इसके अलावा डॉ.मुकेश पर अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के पर्यवेक्षण में भी शिथिलता का आरोप लगाया गया है। डॉ. मुकेश कुमार पहले अलीगढ़ में नगर स्वास्थ्य अधिकारी थे। उन्होंने बनारस में 2 जून 2026 को सीएमओ का पदभार ग्रहण किया था। महज दो महीने के कार्यकाल में ही अधीनस्थों में उनके प्रति असंतोष दिख रहा था। इनकी कई शिकायतें भी हुई थीं। सूत्र बताते हैं कि डॉ.मुकेश के खिलाफ शासन में लगातार शिकायतें पहुंच रहीं थीं। इस दौरान निरीक्षण और समीक्षा के लिए आए उच्चाधिकारियों से भी उनकी कार्यप्रणाली और व्यवहार को लेकर विभागीय लोगों ने असंतोष जताया था। इसी क्रम में बीते दिनों विभागीय मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वाराणसी में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की थी। उसमें जननी सुरक्षा योजना का भुगतान लंबित होने पर नाराजगी जताई थी。