व्यापारी से अपहरण कर 90 हजार की लूट का आरोपी दारोगा जमानत पर रिहा
गोरखपुर में व्यापारी रविशंकर का अपहरण कर 90 हजार रुपये लूटने के मामले में निलंबित उपनिरीक्षक शुभम श्रीवास्तव को जमानत मिल गई है। शुभम, जो अप्रैल 2026 से जेल में था, को 29 जुलाई को रिहा किया गया। मामला जनवरी 2025 का है, जब आरोपियों ने व्यापारी को पुलिसकर्मी बताकर लूटा था।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। राजघाट पुल के पास व्यापारी का अपहरण कर 90 हजार रुपये लूटने के चर्चित मामले में जेल भेजे गए निलंबित उपनिरीक्षक शुभम श्रीवास्तव को जमानत मिल गई है। 29 जुलाई की शाम जमानत आदेश मिलने के बाद जिला कारागार से उसकी रिहाई कर दी गई। शुभम श्रीवास्तव अप्रैल 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद था। लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विरामखंड निवासी शुभम श्रीवास्तव घटना के समय गोरखपुर के नौसढ़ पुलिस चौकी प्रभारी के पद पर तैनात था। उस पर आरोप है कि पांच अगस्त 2025 को बेलीपार क्षेत्र के पिछौरा निवासी तथा वर्तमान में राजस्थान में रह रहे व्यापारी रविशंकर का अपहरण कर राजघाट पुल के पास उससे 90 हजार रुपये लूट लिए गए थे। आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर व्यापारी को रोका और फिर वारदात को अंजाम दिया।
जांच प्रक्रिया
मामले की जांच के दौरान नौसढ़ चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आने पर तत्कालीन चौकी प्रभारी शुभम श्रीवास्तव, महिला उपनिरीक्षक आंचल, सिपाही प्रवीण यादव, राजेश चौधरी और सुभाष यादव को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई थी। मामला उजागर होने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत भी प्राप्त कर ली थी।
गिरफ्तारी और जमानत
बाद में हाईकोर्ट ने आरोपियों को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया, लेकिन पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पीड़ित पर समझौते का दबाव भी बना रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी। गिरफ्तारी का रास्ता साफ होने के बाद शुभम श्रीवास्तव ने 10 अप्रैल 2026 को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ओमकार शुक्ल की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। करीब साढ़े तीन महीने जेल में रहने के बाद कोर्ट से जमानत मिलने पर उसकी जिला कारागार से रिहाई कर दी गई।
सामान्य प्रश्न
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