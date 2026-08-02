बारामूला में हथियारों संग संदिग्ध दबोचा
जम्मू-कश्मीर के बारामूला में एक संदिग्ध आतंकवादी मददगार को गिरफ्तार किया गया है। जांच में उसके पास से एक पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस, और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस, सेना और अर्द्धसैनिक बलों ने तलाशी अभियान चलाया था। इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के बारामूला में आतंकियों का एक संदिग्ध मददगार हथियारों समेत दबोचा गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि आतंकियों की तलाश में पुलिस, सेना और अर्द्धसैनिक सुरक्षाबलों की संयुक्त टीमें शनिवार रात तलाशी अभियान चला रही थीं। इस दौरान बारामूला के शीरी इलाके में गोरीवान के पास एक मोबाइल व्हीकल चेक पॉइंट पर एजाज अहमद को पकड़ा गया। उसके पास से एक पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस वाली एक मैगजीन और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। साथ ही, इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है।
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