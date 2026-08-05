कर्नाटक की दवा फैक्ट्री में गैस रिसाव से तीन की मौत, दो गंभीर
कर्नाटक के यादगीर जिले में एक फैक्ट्री में सल्फर डाई ऑक्साइड गैस के रिसाव से तीन कर्मियों की मौत हो गई। दो अन्य की स्थिति गंभीर है। घटना बुधवार तड़के हुई। अधिकारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है।
यादगीर (कर्नाटक), एजेंसी। कर्नाटक के यादगीर जिले में एक फैक्ट्री में सल्फर डाई ऑक्साइड गैस के संदिग्ध रिसाव से तीन कर्मियों की मौत हो गई। दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ घटना की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि घटना बुधवार तड़के हुई, जब कादेचुर-बडियाला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक दवा निर्माण इकाई में गैस को स्क्रबर तक ले जाने वाली पाइपलाइन में रिसाव होने लगा। अधिकारियों के अनुसार यह गैस सल्फर डाई ऑक्साइड होने का संदेह है। गैस के संपर्क में आने से तेलंगाना निवासी कटला गणेश, मध्य प्रदेश के कटनी निवासी विक्रम सिंह गोंडा और संजय सिंह गोंडा की जान चली गई।
दो कर्मचारी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर निवासी मंचला हेमंत और मंचला शिवकुमार की हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।घटना के बाद फैक्ट्री में काम रोक दिया गया है। एसपी पृथ्वीक शंकर ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फॉरेंसिक टीमें मौजूद हैं। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि पर और कार्रवाई की जाएगी।
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