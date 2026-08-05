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75 वर्षीय वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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शाहजहांपुर के खुदागंज थाने के गाँव सैदूपुर में रामकली की रहस्यमय मौत हो गई। उनके बेटे रामगोपाल पर हत्या का आरोप लगा है। रामकली ने 8 बीघा जमीन का नाम रामगोपाल की पत्नी के नाम किया था। उनकी मौत की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

75 वर्षीय वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

शाहजहांपुर। खुदागंज थाना क्षेत्र के गांव सैदूपुर निवास रामकृष्ण पुत्र हेतराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया की उनकी माता रामकली उनके छोटे भाई रामगोपाल के पास रहती थी जहां उनकी 4 अगस्त को शाम लगभग 3:00 बजे संदिग्ध परिस्थितियों मौत हो गई उन्होंने अपने छोटे भाई रामगोपाल पर हत्या का आरोप लगाया है पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूत्रों बताते है कि रामकली के पति की मौत वर्ष 2004 में हो गई थी इसके बाद से वह अपने छोटे पुत्र रामगोपाल के पास रह रही थी। लगभग डेढ़ महीना पूर्व वह अपनी बेटी कुसुमा के पास चली गई थी और रामगोपाल बाहर नौकरी करने चला गया था एक महीने बाद जब रामगोपाल वापस लौटा तो अपनी मां के हिस्से की लगभग 8 बीघा जमीन अपनी पत्नी महारानी के नाम बैनामा करा लिया और 23 जुलाई को अपनी मां को घर ले आया।

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इसकी जानकारी जब रामकृष्ण को हुई तो रामकृष्ण ने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों से इसका समझौता कराने को कहा परंतु रामगोपाल नहीं माने। रामकृष्ण ने बताया की 4 अगस्त को शाम लगभग 3:00 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनकी माता रामकली की संदिग्ध परिस्थितियों मौत हो गई है इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पोस्टमार्टम कराने की मांग की सूचना मिलने पर थाना खुदागंज पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य इकट्ठे किए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।थाना प्रभारी राकेश कुमार मौर्य ने बताया की प्रथम दृष्टता मामला बीमारी से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। रामकृष्ण के पुत्र मुलायम सिंह उर्फ बंटू ने बताया की उनके चाचा रामगोपाल ने 22 जुलाई को उनकी दादी मां रामकली की लगभग 8 बीघा का जमीन अपनी पत्नी महारानी के नाम बैनामा करा ली थी। जिसके लगभग 13 दिन बाद उनकी दादी रामकली की मौत हो गई बंटू ने बताया की जब से दादी बैनामा करा कर आई थी तब से उनके चाचा और चाची उन्हें और उनके परिवार को दादी से मिलने नहीं दे रहे थे बंटू ने कहा कि जब एक बार दादी से मिला तो उनकी आंखें आंसुओं से भारी थी और उन्होंने कहा था की बेटा अनजाने में हमने बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद 4 अगस्त को शाम 3:00 बजे दादी के मौत की खबर मिली।

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