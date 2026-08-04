जमीन विवाद के बीच युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

बीकेटी,(लखनऊ), संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीकेटी थाना क्षेत्र के कोटवा गांव में मंगलवार सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने जमीन विवाद को लेकर सुनियोजित हत्या की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि युवक को उसके परिचितों ने शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार करते हुए कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा परीक्षण और विवेचना के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। मृतक की पहचान सुमेन्द्र शुक्ला (37) निवासी कोटवा के रूप में हुई है।

वह एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड थे। परिजनों के अनुसार सोमवार शाम करीब छह बजे सुमेन्द्र अपने दोस्त सुमित शर्मा के साथ घर से निकले थे। देर रात करीब 11 बजे वह नशे की हालत में घर लौटे। मंगलवार सुबह पत्नी अंजली शुक्ला ने उन्हें जगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद परिजन उन्हें संयुक्त चिकित्सालय साढ़ामऊ लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।मृतक के भाई अमित शुक्ला का आरोप है कि जमीन के विवाद के चलते सुमेन्द्र की हत्या की गई है। उनका कहना है कि साजिश के तहत शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया। उन्होंने इस मामले में सुमित शर्मा और विवेक मिश्रा पर संदेह जताया है।परिजनों के अनुसार करीब चार माह पहले विवादित जमीन का बैनामा विवेक मिश्रा के नाम हुआ था, जिसे बाद में पांच लाख रुपये देकर मृतक की पत्नी के नाम वापस कराया गया। आरोप है कि करीब डेढ़ माह पहले दबाव बनाकर उसी जमीन का दोबारा बैनामा विवेक मिश्रा ने अपने साले के नाम करा लिया था। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच विवाद और तनाव लगातार बना हुआ था।पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 11:20 बजे संयुक्त चिकित्सालय साढ़ामऊ के ईएमओ राम सागर मिश्रा की ओर से फौती मेमो प्राप्त हुआ। मेमो के अनुसार मृतक को उसकी पत्नी सुबह करीब 9:25 बजे मृत अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंची थी। पुलिस ने पंचायतनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।पुलिस का कहना है कि मृतक की पत्नी ने आशंका जताई है कि सोमवार शाम किसी व्यक्ति ने सुमेन्द्र को कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया था। इसी आधार पर पुलिस साक्ष्य जुटाने, संबंधित लोगों से पूछताछ करने और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई में जुटी है। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा परीक्षण और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।