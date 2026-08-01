Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बरसाईं गोलियां, एक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में संदिग्ध आतंकवादियों ने एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले श्रमिकों पर गोलियां चलाईं। इस हमले में एक श्रमिक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू किया है। यह 10 दिन में दूसरा आतंकवादी हमला है।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बरसाईं गोलियां, एक की मौत

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में संदिग्ध आतंकवादियों ने एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले श्रमिकों पर गोलियां बरसा दीं। आतंकी हमले में एक की जान चली गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस और सुरक्षाबलों ने आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि घटना शुक्रवार को कुलगाम जिले के किल्लम इलाके में एक ईंट भट्ठे पर हुई। यहां दो संदिग्ध आतंकी पहुंचे और भट्ठे पर काम करने वाले दूसरे राज्यों के श्रमिकों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हमले में एक श्रमिक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अनंतनाग रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी दीपक के तौर पर हुई है। वहीं घायल का नाम भूपेंद्र कुमार निवासी उत्तर प्रदेश बताया गया है। अस्पताल में घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर, हमले के बाद पुलिस, सेना और सुरक्षाबलों ने हमलावरों का पता लगाने के लिए इलाके में घेराबंदी और तलाशी का एक बड़ा अभियान शुरू किया है.

ये भी पढ़ें:कुलगाम में आतंकियों ने श्रमिकों पर बरसाईं गोलियां, एक की मौत

10 दिन के भीतर दूसरा हमला

जम्मू-कश्मीर में 10 दिन के भीतर यह इस तरह का दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी को आतंकी ने गोली मार दी थी। इस घटना के बाद 3000 से अधिक संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:पहले नाम पूछा, फिर दो हिंदुओं को अलग कर मार दी गोली; कश्मीर में पहलगाम जैसा आतंकी हमला
ये भी पढ़ें:जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमला, एक प्रवासी मजदूर की मौत; दूसरा गंभीर रूप से घायल

सामान्य प्रश्न

इस हमले में कितने श्रमिक प्रभावित हुए?
इस हमले में एक श्रमिक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।