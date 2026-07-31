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बंगाल में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध सदस्य गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले में जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध सदस्य हामिद मंडल को गिरफ्तार किया गया। वह पिछले कुछ महीनों से छिपा हुआ था और पुलिस को शक है कि वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानकारी जुटा रहा था। उसे बर्दवान की अदालत में पेश किया गया।

बंगाल में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध सदस्य गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक संदिग्ध सदस्य को गिरफ्तार किया। जांचकर्ता एक बड़े आतंकी नेटवर्क से उसके संभावित संबंधों की जांच कर रहे हैं। राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बर्दवान शहर के एक हाउसिंग परिसर में किराए के मकान से हामिद मंडल को गिरफ्तार किया।मंडल कानून लागू करने वाली एजेंसियों की नजर से बचने के लिए पिछले दो-तीन महीनों से उस फ्लैट में रह रहा था। उसके मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेजों से मिली जानकारी से पता चला कि वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, जिससे जांचकर्ताओं को यह शक हुआ कि क्या वह किसी हमले की योजना बना रहा था।पुलिस

ने कहा कि मंडल के पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने का शक है। माना जाता है कि वह सज्जाद भट का करीबी सहयोगी है, जिस पर 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक होने का आरोप है। मंडल को शुक्रवार को बर्दवान की अदालत में पेश किया गया।

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