Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अखनूर में एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षाबलों ने एक संदिग्ध ड्रोन बरामद किया है। यह ड्रोन खौर के चकला गांव में मिला और शुरुआती जांच में 'मेड इन चाइना' लिखा मिला। अधिकारियों का मानना है कि यह ड्रोन पाकिस्तान का हो सकता है, जिसके बाद सुरक्षा अभियान चलाया गया।

अखनूर में एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन मिला

जम्मू, एजेंसी। जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास सुरक्षाबलों को एक संदिग्ध ड्रोन मिला। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को खौर इलाके के चकला गांव में यह ड्रोन बरामद किया गया। इसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ड्रोन पर ‘मेड इन चाइना’ लिखा है। अधिकारियों के अनुसार, यह ड्रोन पाकिस्तान का है।

ये भी पढ़ें:क ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककक ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककक ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककक ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककक कककककककककककककककककककककककककककककककककककककक
ये भी पढ़ें:पाकिस्तान की निकलेगी हेकड़ी, पंजाब ने तैयार किए हाईटेक हवाई नाके; जानें कैसे करेगा काम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Pakistan Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।