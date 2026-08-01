अखनूर में एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन मिला
जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षाबलों ने एक संदिग्ध ड्रोन बरामद किया है। यह ड्रोन खौर के चकला गांव में मिला और शुरुआती जांच में 'मेड इन चाइना' लिखा मिला। अधिकारियों का मानना है कि यह ड्रोन पाकिस्तान का हो सकता है, जिसके बाद सुरक्षा अभियान चलाया गया।
जम्मू, एजेंसी। जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास सुरक्षाबलों को एक संदिग्ध ड्रोन मिला। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को खौर इलाके के चकला गांव में यह ड्रोन बरामद किया गया। इसके बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ड्रोन पर ‘मेड इन चाइना’ लिखा है। अधिकारियों के अनुसार, यह ड्रोन पाकिस्तान का है।
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